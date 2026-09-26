217 DOLARA SATIN ALDI
Mühendislik öğrencisi Gary George, 1976 yılında devletin ihtiyaç fazlası ürünlerinin satışından yaklaşık 1.150 manyetik kaset makarasını yalnızca 217,77 dolara satın aldı.
217 dolara aldı, 32 yıl yüzüne bakmadı: 84 Milyon TL'ye sattı
1976’da yalnızca 217,77 dolara alınan yüzlerce kasetin arasından çıkan 3 makara, tam 32 yıl boyunca bir kutuda saklandı. Ve dudak uçuklatan rakama alıcı buldu.Kaynak: Diğer
217 DOLARA SATIN ALDI
ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Kasetlerin arasında bulunan üç makaranın üzerinde “Apollo 11 EVA, 20 Temmuz 1969” ifadelerinin yer aldığı fark edildi. Bunun üzerine üç kaset diğerlerinden ayrılarak saklandı.
32 YIL KUTUDA BEKLEDİ
Tarihi kayıtların gerçek değeri uzun süre anlaşılamadı. Üç kaset bir kutunun içerisinde yaklaşık 32 yıl boyunca muhafaza edildi.
NASA’NIN KAYITLARI KAYBOLMUŞTU
Kasetlerin önemini artıran gelişme ise NASA’nın Apollo 11’e ait bazı orijinal kayıtları koruyamamış olmasıydı. Arşivdeki bazı kasetlerin daha sonra yeniden kullanıldığı ortaya çıktı.
KUTUDAN ÇIKARILIP OYNATILDI
Kasetler 2008 yılında nadir bulunan kayıt cihazlarına sahip video arşivcisi David Crosthwait’in stüdyosunda incelendi. Yıllarca beklemelerine rağmen kayıtların oldukça iyi durumda olduğu görüldü.
GÖRÜNTÜLERİN NETLİĞİ ŞAŞIRTTI
İncelemelerde Apollo 11’in Ay yüzeyindeki faaliyetlerini gösteren görüntülerin, o dönemde bilinen diğer kopyalardan daha yüksek kalitede olduğu belirlendi.
1,82 MİLYON DOLARA SATILDI
Yıllarca bir kutuda bekleyen üç tarihi makara, Apollo 11’in 50. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz 2019’daki Sotheby’s müzayedesinde 1,82 milyon dolara satıldı. Haberde verilen güncel kur karşılığıyla bu rakam yaklaşık 89 milyon TL’ye denk geliyor.