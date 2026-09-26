217 dolara aldı, 32 yıl yüzüne bakmadı: 84 Milyon TL'ye sattı

1,82 MİLYON DOLARA SATILDI

Yıllarca bir kutuda bekleyen üç tarihi makara, Apollo 11’in 50. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz 2019’daki Sotheby’s müzayedesinde 1,82 milyon dolara satıldı. Haberde verilen güncel kur karşılığıyla bu rakam yaklaşık 89 milyon TL’ye denk geliyor.