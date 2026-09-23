Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 seçimlerine ilişkin sözlerinin farklı yorumlandığını söyledi. Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmak istediğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
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Gürlek'in önceki sözleri tartışma yaratmıştı.
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Gürlek, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda konuşmuştu.
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"2028'de sayın Cumhurbaşkanını seçmek için seçim yapacağız" demişti.
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Gürlek, bu sözlerinin farklı yorumlandığını belirtti.
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Bakan, konu hakkında gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olmak istediğini söyledi.
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Seçimlerin normal takvime göre 2028'de yapılacağını belirtti.
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Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla seçimin olumlu sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.
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Sözlerinde farklı bir anlam bulunmadığını söyledi.
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