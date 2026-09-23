Yeniçağ Gazetesi
23 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem “2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama

“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 seçimlerine ilişkin sözlerinin farklı yorumlandığını söyledi. Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmak istediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

1 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 2

Gürlek'in önceki sözleri tartışma yaratmıştı.

2 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 3

Gürlek, AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda konuşmuştu.

3 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 4

"2028'de sayın Cumhurbaşkanını seçmek için seçim yapacağız" demişti.

4 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 5

Gürlek, bu sözlerinin farklı yorumlandığını belirtti.

5 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 6

Bakan, konu hakkında gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu.

6 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olmak istediğini söyledi.

7 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 8

Seçimlerin normal takvime göre 2028'de yapılacağını belirtti.

8 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 9

Gürlek, Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla seçimin olumlu sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.

9 10
“2028’de seçim yapacağız” demişti: Bakan Gürlek’ten yeni açıklama - Resim: 10

Sözlerinde farklı bir anlam bulunmadığını söyledi.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro