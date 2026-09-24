Dünyanın en iyi 10 pizzacısının açıklandığı 2026 yılı 50 Top Pizza World sıralaması, geleneksel algıları değiştiren sonuçlar ortaya koydu. Akla ilk gelen ülke olan İtalya, bu kez zirveyi kaptırırken; Tokyo, Londra, New York ve Madrid gibi dünyanın farklı metropollerindeki işletmeler ilk 10'da yer almayı başardı.
2026’nın en iyi 10 pizzacısı açıklandı: Zirve şaşırttı
Dünyanın en iyi 10 pizzacısının belirlendiği 2026 50 Top Pizza World sıralaması, pizza kültürünün küresel ölçekte ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.Kaynak: Diğer
Listenin zirvesinde ise İtalya değil, İngiltere'den bir adres yer aldı. Londra'daki Napoli on the Road, 2026 yılının dünya genelindeki en üst sıradaki pizzacısı oldu. New York'taki Una Pizza Napoletana ikinci, Milano'daki Confine üçüncü sırada yer aldı.
Nefes'te yer alan habere göre, liste, Napoli usulü geleneksel pizzanın hâlâ güçlü olduğunu gösterirken farklı şehirlerde ortaya çıkan yeni yorumların da dünya çapında ilgi gördüğünü ortaya koydu.
Global lezzet yarışında rekabetin ne denli yayıldığını gösteren o liste şu şekilde:
İNGİLTERE – NAPOLI ON THE ROAD
Londra'daki Napoli on the Road, 2026 yılında dünyanın en iyi pizzacıları sıralamasında zirveye çıktı. Michele Pascarella tarafından kurulan işletme, Napoli pizza geleneğini İngiltere'de yaşatan adreslerden biri olarak biliniyor.
Pizzacılığa küçük bir mobil işletmeyle başlayan Pascarella'nın hikâyesi zaman içinde Londra'daki restoranlara uzandı. Hamurun hazırlanmasından malzeme seçimine kadar geleneksel Napoli anlayışını koruyan işletme, buna rağmen Londra'nın çok kültürlü yemek ortamından da etkileniyor.
2026'daki birincilik, Londra'nın dünya pizza sahnesindeki görünürlüğünü de artırdı. Napoli on the Road bundan sonraki dönemde de pizza tutkunlarının radarında olmayı sürdürecek.
ABD – UNA PIZZA NAPOLETANA
New York'ta faaliyet gösteren Una Pizza Napoletana, listenin ikinci sırasında yer aldı. Anthony Mangieri'nin kurduğu restoran, pizzada sadeliği ön plana çıkaran yaklaşımıyla tanınıyor.
Burada çok sayıda malzemeyi bir araya getirmek yerine hamurun kalitesi, domates, peynir ve diğer temel ürünlerin uyumu önem taşıyor. Napoli tarzı pizza geleneğine bağlı kalan işletme, New York gibi farklı mutfakların buluştuğu bir şehirde kendine özgü bir müşteri kitlesi oluşturdu.
Una Pizza Napoletana'nın ikinci sırada bulunması, geleneksel Napoli tarzının İtalya dışında da güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.
İTALYA – CONFINE
Milano'da bulunan Confine, 2026 listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Francesco Capece ve Mario Ventura'nın yönettiği restoran, geleneksel pizzayı çağdaş gastronomi anlayışıyla birleştirmesiyle dikkat çekiyor.
Confine'de pizza yalnızca klasik bir tarif olarak ele alınmıyor. Hamurun yapısı, kullanılan ürünler, pişirme yöntemi ve sunum bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, İtalya'nın köklü pizza kültürünün günümüzde nasıl değişebildiğini de gözler önüne seriyor.
Milano'nun gastronomi açısından yükselen konumu düşünüldüğünde Confine'nin üçüncü sıraya çıkması, şehrin pizza alanındaki iddiasını güçlendiren gelişmelerden biri oldu.
İTALYA – I MASANIELLI
Caserta'daki I Masanielli, 2026 sıralamasında dördüncü basamakta yer aldı. Francesco Martucci'nin adıyla özdeşleşen işletme, Napoli ve çevresinin güçlü pizza geleneğini çağdaş bir anlayışla devam ettiriyor.
Pizza hamurunun hazırlanmasından malzemelerin seçimine kadar birçok ayrıntıya dikkat edilen restoranda geleneksel tariflerin yanı sıra farklı tat kombinasyonları da kullanılıyor.
Caserta'nın Napoli'ye yakınlığı, bölgenin pizza kültürünü daha da önemli hâle getiriyor. I Masanielli'nin dünya sıralamasında üst sıralarda bulunması, yalnızca büyük metropollerin değil, İtalya'nın farklı şehirlerinin de uluslararası pizza sahnesinde öne çıkabildiğini ortaya koyuyor.
İTALYA – SEU PIZZA ILLUMINATI
Roma'nın dikkat çeken pizza adreslerinden Seu Pizza Illuminati, I Masanielli ile birlikte dördüncü sırayı paylaştı. Pier Daniele Seu ve Valeria Zuppardo tarafından işletilen restoran, geleneksel pizza anlayışına modern dokunuşlar ekliyor.
Roma mutfağının güçlü geçmişi içinde kendine farklı bir yer edinen restoran, hamur ve malzeme kullanımında yenilikçi fikirleriyle öne çıkıyor. Menüde klasik lezzetlerin yanı sıra daha yaratıcı pizza yorumları da bulunabiliyor.
Roma'nın tarihî dokusu ile çağdaş pizza anlayışının aynı şehirde buluşması, Seu Pizza Illuminati'nin uluslararası alanda dikkat çekmesinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ABD – PIZZERIA SEI
Los Angeles'taki Pizzeria Sei, Tony's Pizza Napoletana ile birlikte beşinci sırada yer aldı. William Joo tarafından işletilen restoran, Napoli tarzı pizza ile farklı mutfak kültürlerinden gelen fikirleri bir araya getiriyor.
Özellikle hamurun yapısına verilen önem restoranın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Los Angeles'ın farklı kültürleri bir araya getiren yemek ortamı da Pizzeria Sei'nin kendine özgü tarzının oluşmasında etkili oluyor.
Restoranın ilk 10'a girmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pizza kültürünün yalnızca İtalyan göçmenlerin geleneklerini korumakla sınırlı kalmadığını, yeni teknik ve yorumlarla geliştiğini gösteriyor.
ABD – TONY'S PIZZA NAPOLETANA
San Francisco'daki Tony's Pizza Napoletana da 2026 listesinin beşinci sırasında yer alıyor. Tony Gemignani tarafından kurulan restoran, farklı pizza stillerini aynı çatı altında buluşturmasıyla tanınıyor.
Napoli tarzı pizzanın yanı sıra farklı bölgesel pizza yorumlarına da yer veren işletme, bu yönüyle klasik bir pizzacıdan daha geniş bir menü anlayışına sahip.
San Francisco'nun çok kültürlü yapısı restoranın mutfağına da yansıyor. Tony's Pizza Napoletana'nın ilk 10'da yer alması, Amerikan pizza kültürünün dünya çapındaki görünürlüğünün ulaştığı noktayı göstermesi açısından dikkatlerden kaçmıyor.
BREZİLYA – LEGGERA PIZZA NAPOLETANA
São Paulo'daki Leggera Pizza Napoletana, 2026 dünya sıralamasında altıncı oldu. André Guidon tarafından işletilen restoran, Napoli tarzı pizzanın Brezilya'daki en dikkat çekici temsilcileri arasında bulunuyor.
São Paulo, dünyanın farklı mutfaklarının bir araya geldiği büyük şehirlerden biri. Pizza da kentte uzun süredir sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Leggera ise geleneksel Napoli tekniklerini kullanarak bu kültürü Brezilya'da farklı bir noktaya taşıyor.
Listenin altıncı sırasında bir Brezilya pizzacısının bulunması, pizza kültürünün Avrupa ve Kuzey Amerika sınırlarını çoktan aştığını gösteren önemli ayrıntılardan biri oldu.
JAPONYA – RISTOPIZZA BY NAPOLI STA CA
Tokyo'daki RistoPizza by Napoli sta ca, 2026 listesinin yedinci sırasında yer aldı. Japonya'nın başkentindeki bu adres, Napoli pizza geleneğinin Uzak Doğu'daki başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Tokyo, geleneksel Japon mutfağının yanı sıra dünyanın farklı yemek kültürlerine büyük ilgi gösterilen şehirlerden biri. Pizza da bu çeşitliliğin önemli parçalarından birini oluşturuyor.
RistoPizza by Napoli sta ca, İtalyan pizza tekniklerini Japon mutfak kültürünün titiz yaklaşımıyla buluşturuyor. İlk 10'daki yeri, Japonya'nın son yıllarda dünya pizza sahnesinde artan görünürlüğünü kanıtlıyor.
İSPANYA – BALDORIA
Madrid'deki Baldoria, 2026 dünya sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. İtalyan pizza geleneğini İspanya'nın hareketli gastronomi kültürüyle buluşturan restoran, Madrid'in uluslararası yemek sahnesindeki yükselişinin dikkat çekici örneklerinden biri.
Baldoria'nın mutfağında geleneksel pizza teknikleri korunurken farklı malzemeler ve tat kombinasyonları da kullanılıyor. Böylece İtalyan mutfağından çıkan pizza, İspanya'nın kendine özgü gastronomik karakteriyle yeni bir yorum kazanıyor.
Madrid'in ilk 10'da yer alması, pizza konusunda söz sahibi şehirlerin artık yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor.
2026 tablosunun geneline bakıldığında, bu lezzet mirasının sınırları aşarak uluslararası alanda ne denli yayıldığı açıkça görülmektedir. Sıralamanın ilk on basamağında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Brezilya, Japonya ve İspanya gibi farklı coğrafyalar yer alıyor.
İtalyan pizzacılar sektördeki ağırlığını ve saygınlığını korumaya devam ederken, listenin zirvesinin Londra'ya gitmesi büyük bir sürpriz yarattı. New York ve Milano'dan gelen başarılı temsilciler ise İtalya'nın bu alandaki köklü ve güçlü geleneğini başarıyla temsil etmeyi sürdürdü.
Artık pizza, tek bir coğrafyanın sınırları içine hapsolmuş ulusal bir lezzet olmanın ötesine geçmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki yetenekli şefler, asırlık geleneklere sadık kalırken kendi yerel malzemelerini ve özgün mutfak kültürlerini de bu tariflere yansıtıyor. 2026 sıralaması da gastronomi dünyasındaki bu köklü dönüşümün en taze ve net kanıtı olarak kayıtlara geçti.