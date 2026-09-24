2026’nın en iyi 10 pizzacısı açıklandı: Zirve şaşırttı

İNGİLTERE – NAPOLI ON THE ROAD

Londra'daki Napoli on the Road, 2026 yılında dünyanın en iyi pizzacıları sıralamasında zirveye çıktı. Michele Pascarella tarafından kurulan işletme, Napoli pizza geleneğini İngiltere'de yaşatan adreslerden biri olarak biliniyor.

Pizzacılığa küçük bir mobil işletmeyle başlayan Pascarella'nın hikâyesi zaman içinde Londra'daki restoranlara uzandı. Hamurun hazırlanmasından malzeme seçimine kadar geleneksel Napoli anlayışını koruyan işletme, buna rağmen Londra'nın çok kültürlü yemek ortamından da etkileniyor.

2026'daki birincilik, Londra'nın dünya pizza sahnesindeki görünürlüğünü de artırdı. Napoli on the Road bundan sonraki dönemde de pizza tutkunlarının radarında olmayı sürdürecek.