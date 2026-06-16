Küresel askeri dengeleri mercek altına alan 2026 yılı savunma raporu yayımlandı. Uluslararası askeri güç değerlendirmeleriyle öne çıkan Global Firepower'ın hazırladığı listede, NATO ülkelerinin sıralaması yeniden şekillendi.
2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı
Global Firepower'ın 2026 Askeri Güç Endeksi açıklandı. NATO ülkelerinin askeri kapasitesinin sıralandığı listede Türkiye, birçok dev ülkeyi geride bıraktı. Yerli savunma sanayisindeki atılımlar ve modern askeri platformlar, Türkiye'nin yükselişinde etkili oldu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Savunma sanayisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler ve envantere giren yerli platformlarla dikkat çeken Türkiye, listede üst sıralardaki yerini koruyarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Özellikle KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi projelerin, Türkiye'nin askeri kapasitesine katkı sunduğu değerlendiriliyor. Sabah'ın derlediği habere göre liste...
32- İzlanda
31- Karadağ
30- Kuzey Makedonya
29- Lüksemburg
28- Estonya
27- Letonya
26- Slovenya
25- Litvanya
24- Arnavutluk
23- Hırvatistan
22- Slovakya
21- Bulgaristan
20- Belçika
19- Macaristan
18- Çekya
17- Romanya
16- Finlandiya
15- Danimarka
14- Norveç
13- Portekiz
12- Hollanda
11- Yunanistan
10- Kanada
9- İsveç
8- Polonya
7- İspanya
6- Almanya
5- İtalya
4- TÜRKİYE
3- Birleşik Krallık
2- Fransa
1- Amerika Birleşik Devletleri