2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı

Savunma sanayisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler ve envantere giren yerli platformlarla dikkat çeken Türkiye, listede üst sıralardaki yerini koruyarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Özellikle KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi projelerin, Türkiye'nin askeri kapasitesine katkı sunduğu değerlendiriliyor. Sabah'ın derlediği habere göre liste...