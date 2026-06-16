Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı

2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı

Global Firepower'ın 2026 Askeri Güç Endeksi açıklandı. NATO ülkelerinin askeri kapasitesinin sıralandığı listede Türkiye, birçok dev ülkeyi geride bıraktı. Yerli savunma sanayisindeki atılımlar ve modern askeri platformlar, Türkiye'nin yükselişinde etkili oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 1

Küresel askeri dengeleri mercek altına alan 2026 yılı savunma raporu yayımlandı. Uluslararası askeri güç değerlendirmeleriyle öne çıkan Global Firepower'ın hazırladığı listede, NATO ülkelerinin sıralaması yeniden şekillendi.

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 2

Savunma sanayisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler ve envantere giren yerli platformlarla dikkat çeken Türkiye, listede üst sıralardaki yerini koruyarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Özellikle KAAN, KIZILELMA ve TCG Anadolu gibi projelerin, Türkiye'nin askeri kapasitesine katkı sunduğu değerlendiriliyor. Sabah'ın derlediği habere göre liste...

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 3

32- İzlanda

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 4

31- Karadağ

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 5

30- Kuzey Makedonya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 6

29- Lüksemburg

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28- Estonya

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27- Letonya

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26- Slovenya

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25- Litvanya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 11

24- Arnavutluk

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 12

23- Hırvatistan

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 13

22- Slovakya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 14

21- Bulgaristan

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 15

20- Belçika

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 16

19- Macaristan

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 17

18- Çekya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 18

17- Romanya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 19

16- Finlandiya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 20

15- Danimarka

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 21

14- Norveç

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 22

13- Portekiz

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 23

12- Hollanda

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 24

11- Yunanistan

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 25

10- Kanada

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 26

9- İsveç

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 27

8- Polonya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 28

7- İspanya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 29

6- Almanya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 30

5- İtalya

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 31

4- TÜRKİYE

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 32

3- Birleşik Krallık

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 33

2- Fransa

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2026 NATO askeri güç listesi belli oldu: Türkiye, dev ülkeleri geride bıraktı - Resim: 34

1- Amerika Birleşik Devletleri

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