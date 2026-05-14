Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem 2026 EKPSS sonuçları

2026 EKPSS sonuçları

lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, EKPSS sonuçları bugün ilan edilecek.

2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemeye başladı. EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre zarfında adaylar, elde ettikleri puanlarla kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına başvuruda bulunabilecekler.

EKPSS sonuçları için kritik güne girildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, EKPSS sonuçları bugün ilan edilecek.

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları için saat bilgileri açıklanmadı. Ancak sonuçların 14.00 civarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?
EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
