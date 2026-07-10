Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var

2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışında son tablo belli oldu. Turnuvanın en golcü oyuncusuna verilecek Altın Ayakkabı ödülü için yıldız isimler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

Kaynak: Diğer
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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final öncesi sadece takım mücadeleleri değil, bireysel performanslar da büyük ilgi görüyor. Turnuvanın en golcü futbolcusuna verilecek Altın Ayakkabı ödülü için yıldız isimler zirve yarışını sürdürüyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 2

10- Jude Bellingham | İngiltere | 4 gol

İngiltere’nin genç yıldızı Jude Bellingham, attığı 4 golle gol krallığı yarışında ilk 10 içerisinde yer alıyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 3

9- Julian Quinones | Meksika | 4 gol

Meksika’nın tecrübeli golcüsü Julian Quinones, turnuvada kaydettiği 4 golle üst sıralardaki yerini koruyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 4

8- Vinicius Junior | Brezilya | 4 gol

Brezilya’nın hücumdaki en önemli kozlarından Vinicius Junior da 4 golle Altın Ayakkabı yarışını sürdürüyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 5

7- Mikel Oyarzabal | İspanya | 4 gol

İspanya’nın başarılı hücum oyuncusu Mikel Oyarzabal, attığı kritik gollerle takımını taşırken gol krallığı yarışında da iddiasını koruyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 6

6- Ismaila Sarr | Senegal | 4 gol

Senegal’in yıldız futbolcusu Ismaila Sarr, turnuvadaki 4 golüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 7

5- Ousmane Dembele | Fransa | 5 gol

Fransa’nın etkili kanat oyuncusu Ousmane Dembele, 5 golle ilk beşte yer almayı başardı.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 8

4- Harry Kane | İngiltere | 6 gol

İngiltere kaptanı Harry Kane, 6 golle zirve takibini sürdürürken Altın Ayakkabı umutlarını koruyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 9

3- Erling Haaland | Norveç | 7 gol

Norveç’i tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, attığı 7 golle listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 10

2- Kylian Mbappe | Fransa | 8 gol

Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe, kaydettiği 8 golle zirveyi paylaşan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

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2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var - Resim: 11

1- Lionel Messi | Arjantin | 8 gol

Altın Ayakkabı yarışında zirvede yer alan bir diğer isim ise Lionel Messi. Arjantinli efsane de 8 golle gol krallığı yarışında ilk sırayı Kylian Mbappe ile paylaşıyor.

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