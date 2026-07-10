2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final öncesi sadece takım mücadeleleri değil, bireysel performanslar da büyük ilgi görüyor. Turnuvanın en golcü futbolcusuna verilecek Altın Ayakkabı ödülü için yıldız isimler zirve yarışını sürdürüyor.
2026 Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızıştı: Zirvede ortaklık var
2026 FIFA Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışında son tablo belli oldu. Turnuvanın en golcü oyuncusuna verilecek Altın Ayakkabı ödülü için yıldız isimler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.Kaynak: Diğer
10- Jude Bellingham | İngiltere | 4 gol
İngiltere’nin genç yıldızı Jude Bellingham, attığı 4 golle gol krallığı yarışında ilk 10 içerisinde yer alıyor.
9- Julian Quinones | Meksika | 4 gol
Meksika’nın tecrübeli golcüsü Julian Quinones, turnuvada kaydettiği 4 golle üst sıralardaki yerini koruyor.
8- Vinicius Junior | Brezilya | 4 gol
Brezilya’nın hücumdaki en önemli kozlarından Vinicius Junior da 4 golle Altın Ayakkabı yarışını sürdürüyor.
7- Mikel Oyarzabal | İspanya | 4 gol
İspanya’nın başarılı hücum oyuncusu Mikel Oyarzabal, attığı kritik gollerle takımını taşırken gol krallığı yarışında da iddiasını koruyor.
6- Ismaila Sarr | Senegal | 4 gol
Senegal’in yıldız futbolcusu Ismaila Sarr, turnuvadaki 4 golüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.
5- Ousmane Dembele | Fransa | 5 gol
Fransa’nın etkili kanat oyuncusu Ousmane Dembele, 5 golle ilk beşte yer almayı başardı.
4- Harry Kane | İngiltere | 6 gol
İngiltere kaptanı Harry Kane, 6 golle zirve takibini sürdürürken Altın Ayakkabı umutlarını koruyor.
3- Erling Haaland | Norveç | 7 gol
Norveç’i tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, attığı 7 golle listenin üçüncü sırasında bulunuyor.
2- Kylian Mbappe | Fransa | 8 gol
Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe, kaydettiği 8 golle zirveyi paylaşan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
1- Lionel Messi | Arjantin | 8 gol
Altın Ayakkabı yarışında zirvede yer alan bir diğer isim ise Lionel Messi. Arjantinli efsane de 8 golle gol krallığı yarışında ilk sırayı Kylian Mbappe ile paylaşıyor.