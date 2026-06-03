Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti

1. PREMIER LİG (154)
İngiltere Premier Lig, Dünya Kupası kadrolarına gönderdiği 154 futbolcuyla açık ara ilk sırada yer aldı. Dünyanın en değerli ligi unvanını bir kez daha doğruladı.
1. PREMIER LİG (154)
İngiltere Premier Lig, Dünya Kupası kadrolarına gönderdiği 154 futbolcuyla açık ara ilk sırada yer aldı. Dünyanın en değerli ligi unvanını bir kez daha doğruladı.
2. BUNDESLIGA (93)
Bundesliga, 93 oyuncuyla listenin ikinci sırasında bulunuyor. Alman kulüplerinin genç oyuncu gelişimine yaptığı yatırımın karşılığı yine Dünya Kupası sahnesinde görüldü.
3. LIGUE 1 (78)
Fransa Ligue 1, 78 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika kökenli yıldızların yoğunluğu dikkat çekiyor.
4. LA LIGA (74)
İspanya LaLiga, Dünya Kupası'na 74 oyuncu gönderdi. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid başta olmak üzere birçok kulüp milli takımlara önemli katkı sağladı.
5. SERIE A (66)
İtalya Serie A, 66 oyuncuyla ilk beş içerisinde yer aldı. İtalyan futbolunun yeniden yükselişe geçtiğinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
7. SUUDI PRO LİG (47)
Son yıllarda yaptığı yıldız transferleriyle gündemden düşmeyen Saudi Pro League, Dünya Kupası'na 47 oyuncu göndererek ilk altıya girmeyi başardı.
8. MLS (44)
Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS organizasyonu da 44 futbolcuyla dikkat çekti. Ev sahibi ülkenin ligi, Süper Lig'in önünde yer aldı.
9. SÜPER LİG (42)
Trendyol Süper Lig ise Dünya Kupası kadrolarına gönderdiği 42 oyuncuyla listede kendine ilk 10'da yer buldu.
10. EFL CHAMPIONSHIP (37)
İngiltere'nin ikinci seviye ligi Championship FIFA Dünya Kupası'na 37 futbolcu göndererek listede 10. sırada yer aldı. Bu durum Avrupa'nın önde gelen ülkelerine nazaran ligin kalitesini gözler önüne serdi.