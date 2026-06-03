Yeniçağ Gazetesi
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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerin yanı sıra ligler arasındaki rekabet de dikkat çekiyor. Turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ligler sıralanırken Suudi Arabistan Pro Ligi ve MLS'in Süper Lig'in önünde yer alması dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 1

1. PREMIER LİG (154)

İngiltere Premier Lig, Dünya Kupası kadrolarına gönderdiği 154 futbolcuyla açık ara ilk sırada yer aldı. Dünyanın en değerli ligi unvanını bir kez daha doğruladı.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 2

2. BUNDESLIGA (93)

Bundesliga, 93 oyuncuyla listenin ikinci sırasında bulunuyor. Alman kulüplerinin genç oyuncu gelişimine yaptığı yatırımın karşılığı yine Dünya Kupası sahnesinde görüldü.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 3

3. LIGUE 1 (78)

Fransa Ligue 1, 78 futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı. Özellikle Afrika ve Güney Amerika kökenli yıldızların yoğunluğu dikkat çekiyor.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 4

4. LA LIGA (74)

İspanya LaLiga, Dünya Kupası'na 74 oyuncu gönderdi. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid başta olmak üzere birçok kulüp milli takımlara önemli katkı sağladı.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 5

5. SERIE A (66)

İtalya Serie A, 66 oyuncuyla ilk beş içerisinde yer aldı. İtalyan futbolunun yeniden yükselişe geçtiğinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 6

7. SUUDI PRO LİG (47)

Son yıllarda yaptığı yıldız transferleriyle gündemden düşmeyen Saudi Pro League, Dünya Kupası'na 47 oyuncu göndererek ilk altıya girmeyi başardı.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 7

8. MLS (44)

Amerika Birleşik Devletleri'nin MLS organizasyonu da 44 futbolcuyla dikkat çekti. Ev sahibi ülkenin ligi, Süper Lig'in önünde yer aldı.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 8

9. SÜPER LİG (42)

Trendyol Süper Lig ise Dünya Kupası kadrolarına gönderdiği 42 oyuncuyla listede kendine ilk 10'da yer buldu.

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Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderen ligler: Arabistan ve ABD Türkiye'yi geçti - Resim: 9

10. EFL CHAMPIONSHIP (37)

İngiltere'nin ikinci seviye ligi Championship FIFA Dünya Kupası'na 37 futbolcu göndererek listede 10. sırada yer aldı. Bu durum Avrupa'nın önde gelen ülkelerine nazaran ligin kalitesini gözler önüne serdi.

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