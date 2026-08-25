Türkiye’nin en önemli badem üretim merkezlerinden biri olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, üreticiler 2026 yılı hasat dönemine fiyat belirsizliği ve rekolte kaybı endişeleriyle hazırlanıyor.
2026 badem alım fiyatları ne zaman açıklanacak? Üreticiden kritik çağrı
Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, 2026 yılı badem rekoltesindeki düşüşe dikkat çekerek Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili kurumlara fiyatların erkenden ilan edilmesi ve ithalata karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Sektörün mevcut durumunu ve çiftçinin karşı karşıya kaldığı zorlukları değerlendiren Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara seslendi.
Turanlı, hem taban fiyat politikasında hem de gümrük ve ithalat uygulamalarında yerli üreticiyi koruyacak adımların zaman kaybetmeden atılması gerektiğini vurguladı.
Badem üreticisinin en büyük probleminin piyasadaki fiyat belirsizliği olduğunu ifade eden Turanlı, alım yapacak kurumların fiyatları henüz ürün toplanmadan açıklamasının şart olduğunu söyledi.
Üreticinin ürününü kaça satacağını önceden bilmeye hakkı olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı, geçen yıl Adıyaman genelinde 25 bin ton seviyelerinde gerçekleşen rekoltenin bu sezon 18 bin ile 20 bin ton seviyesine gerilemesinin beklendiğini dile getirdi.
Çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar ve artan maliyetlerin yol açtığı bahçe sökümleri nedeniyle rekoltede 5 ila 7 bin tonluk ciddi bir kayıp öngörüldüğü kaydedildi.
Turan, bölgede ekonomik olumsuzluklar nedeniyle geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin dönümlük badem bahçesinin söküldüğüne dikkat çekti.
Turanlı, bu durumun sektör ve ülke ekonomisi adına uyarı niteliğinde olduğunu belirten şu ifadeleri kullandı:
“Bugün sökülen bir bahçenin yerine kısa sürede yenisini koymak mümkün değildir. Bu bahçeler milli servettir. Üretimi kaybedersek ithalata bağımlı hale geliriz.”
Üretici zarar ettiği için üretimden çekilirse yerli üretimin kaybedeceğini ve tamamen ithalata bağımlı hale gelineceğini belirtti.
Hasat döneminde pazara giren ithal ürünlerin yerli badem fiyatlarını doğrudan aşağı çektiğini vurgulayan Turanlı; gübre, sulama ve işçilik gibi temel üretim maliyetlerindeki artışın dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
Turanlı, özellikle ürünün pazara indirildiği toplama döneminde ithal bademe uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesini ve ithalatın sıkı denetim altına alınmasını istedi.
Sürdürülebilir alım politikaları oluşturulmadığı takdirde tarımsal geleceğin risk altına gireceğini belirterek konuşmasını tamamladı.