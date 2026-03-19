Modern tıp, insan ömrünün biyolojik sınırlarını aşacak bir keşfe imza attı. Nature Dergisi'nde paylaşılan ve geniş yankı uyandıran araştırmaya göre, Grönland balinalarının (Bowhead) genetik haritası, uzun ve hastalıksız bir yaşamın anahtarını barındırıyor.
200 yaşına kadar yaşayabilirsiniz: Bilim insanlarından büyük keşif
Bilim insanları, Grönland balinalarının 200 seneyi aşan ömürlerinin sırrını çözdü. Araştırmacılar, balinalardaki özel bir proteinin DNA onarım mekanizmasını tetikleyerek insanlarda kanser ve yaşlılığa bağlı hastalıkların tedavisinde devrim yaratabileceğini belirtiyor.Derleyen: Baran Yalçın
Bilim insanları, bu dev memelilerin DNA hasarlarını onarma konusundaki olağanüstü yeteneğini insan hücrelerine aktarmanın yollarını araştırıyor. Araştırma sonuçları, doğru genetik müdahalelerle insan ömrünün bugünkü ortalamasının iki katına çıkabileceği öngörüsünü belirtiyor.
DNA ONARIMINDA DEVRİM
Rochester Üniversitesi'nden Profesör Vera Gorbunova ve Profesör Andrei Seluanov liderliğindeki ekip, balinaların genetik yapısında CIRBP adlı bir proteinin normalden 100 kat daha fazla olduğuna kanaat getirdi. Hücrelerin yapı taşı olan DNA'da yaşanan çift zincir kırıkları, yaşlanmanın ve kanser gibi ölümcül hastalıkların temel tetikleyicisi olarak biliniyor.
CIRBP proteini ise bu kırıkları mucizevi bir şekilde onararak hücrenin yaşlanmasını durduruyor. Balinaların yüzyıllarca hayatta kalmasını sağlayan bu "genetik tamir kiti", insan hücreleri için de yeni bir umut kaynağı haline geldi. Profesör Gorbunova, çalışmanın insan ömrünün tipik sınırlarının ötesine geçebileceğini kanıtladığını belirtiyor.
‘BÜYÜK HAYVANLARIN NEDEN DAHA AZ KANSER OLDUĞUNA YANIT BULUNDU’
Bilim dünyasının uzun süredir üzerinde durduğu bir paradoks olan "büyük hayvanların neden daha az kanser olduğu" sorusu da bu çalışmayla yanıt buldu. Normal şartlarda hücre sayısı arttıkça kanser riskinin de artması beklenirken, balinalar ve filler bu kuralı bozuyor. Araştırmacılar, bu dev memelilerin kanser hücreleri henüz oluşma aşamasındayken genlerini onaracak şekilde evrimleştiklerini belirtiyor. Grönland balinalarından alınan doku örnekleri üzerinde yapılan incelemeler, CIRBP proteininin hücreyi adeta "kanser geçirmez" hale getirdiğini kanıtlıyor. Bu savunma mekanizmasının insanlara entegre edilmesi, onkoloji alanında en büyük buluşlardan biri olarak nitelendiriliyor.
SOĞUK DUŞ VE GELECEK STRATEJİLERİ
Araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise CIRBP proteininin üretimi ile çevre koşulları arasındaki bağlantı oldu. Profesör Seluanov, sıcaklık düştüğünde vücudun bu proteini üretme hızının arttığını saptadı. Ancak, insanlarda bu tepkiyi tetiklemek için gereken soğukluk seviyesi henüz tam olarak bilinmiyor.
Uzmanlar, laboratuvar ortamında bu yolu aktif hale getirecek ilaç stratejileri üzerinde çalışırken, yaşam tarzı değişikliklerinin de etkili olabileceğini belirtiyor. Profesör Gorbunova, vücuttaki mevcut CIRBP aktivitesini artırmak için "soğuk duş almak" gibi yöntemlerin keşfedilmeye değer bir alan olduğuna dikkat çekiyor.