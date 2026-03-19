200 yaşına kadar yaşayabilirsiniz: Bilim insanlarından büyük keşif

‘BÜYÜK HAYVANLARIN NEDEN DAHA AZ KANSER OLDUĞUNA YANIT BULUNDU’

Bilim dünyasının uzun süredir üzerinde durduğu bir paradoks olan "büyük hayvanların neden daha az kanser olduğu" sorusu da bu çalışmayla yanıt buldu. Normal şartlarda hücre sayısı arttıkça kanser riskinin de artması beklenirken, balinalar ve filler bu kuralı bozuyor. Araştırmacılar, bu dev memelilerin kanser hücreleri henüz oluşma aşamasındayken genlerini onaracak şekilde evrimleştiklerini belirtiyor. Grönland balinalarından alınan doku örnekleri üzerinde yapılan incelemeler, CIRBP proteininin hücreyi adeta "kanser geçirmez" hale getirdiğini kanıtlıyor. Bu savunma mekanizmasının insanlara entegre edilmesi, onkoloji alanında en büyük buluşlardan biri olarak nitelendiriliyor.