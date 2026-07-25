Gaziantep'te Altın Yumurta Kazı Kazan oyununda büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Karagöz Mahallesi'nde 28 yıldır gezici bayi olarak hizmet veren Hasan Urlu'nun sattığı Altın Yumurta Kazı Kazan kartı, ismi henüz açıklanmayan bir vatandaşa 16 milyon TL kazandırdı.
200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı
Gaziantep'te peş peşe aldığı Kazı Kazan kartlarıyla şansını deneyen bir vatandaşın hayatı son kartta değişti. Karagöz Mahallesi'nde satılan Altın Yumurta Kazı Kazan kartına çıkan 16 milyon TL'lik büyük ikramiye kentte büyük heyecan yarattı.Kaynak: Haber Merkezi
10'UNCU KARTTA HAYATI DEĞİŞTİ
Edinilen bilgilere göre şanslı vatandaş, gezici bayi Hasan Urlu'dan peş peşe Kazı Kazan kartları alarak şansını denemeye başladı.
Yaklaşık 10 kart kazıyan talihli, son kartın üzerindeki kaplamayı kaldırdığında 16 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandığını gördü. Büyük ikramiyeyi fark eden talihli ile 28 yıllık bayi Hasan Urlu, o anlarda büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı.
"GAZİANTEP'İN ŞANSLI BAYİSİYİM"
Yıllardır kent sokaklarında vatandaşlara şans dağıtan ve kendisini "Gaziantep'in şanslı bayisi" olarak tanımlayan Hasan Urlu, daha önce de çok sayıda kişiye büyük ikramiyeler kazandırdığını söyledi.
16 milyon liralık rekor ödülün ardından vatandaşların Kazı Kazan oyununa ilgisinin daha da arttığını belirten Urlu, şans dağıtmaya devam edeceğini ifade etti.
TALİHLİ KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTTU
Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın ise kimliğini gizli tutmayı tercih ettiği öğrenildi.
Gaziantep'te yaşanan bu büyük ikramiye, kentte geniş yankı uyandırırken, uzun yıllardır gezici bayi olarak çalışan Hasan Urlu'nun sattığı biletlerden çıkan büyük ödüllere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
16 milyon TL'lik ikramiyenin ardından Kazı Kazan oyunlarına olan ilginin de belirgin şekilde arttığı belirtildi.