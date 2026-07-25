Yeniçağ Gazetesi
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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı

Gaziantep'te peş peşe aldığı Kazı Kazan kartlarıyla şansını deneyen bir vatandaşın hayatı son kartta değişti. Karagöz Mahallesi'nde satılan Altın Yumurta Kazı Kazan kartına çıkan 16 milyon TL'lik büyük ikramiye kentte büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 1

Gaziantep'te Altın Yumurta Kazı Kazan oyununda büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Karagöz Mahallesi'nde 28 yıldır gezici bayi olarak hizmet veren Hasan Urlu'nun sattığı Altın Yumurta Kazı Kazan kartı, ismi henüz açıklanmayan bir vatandaşa 16 milyon TL kazandırdı.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 2

10'UNCU KARTTA HAYATI DEĞİŞTİ

Edinilen bilgilere göre şanslı vatandaş, gezici bayi Hasan Urlu'dan peş peşe Kazı Kazan kartları alarak şansını denemeye başladı.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 3

Yaklaşık 10 kart kazıyan talihli, son kartın üzerindeki kaplamayı kaldırdığında 16 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandığını gördü. Büyük ikramiyeyi fark eden talihli ile 28 yıllık bayi Hasan Urlu, o anlarda büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 4

"GAZİANTEP'İN ŞANSLI BAYİSİYİM"

Yıllardır kent sokaklarında vatandaşlara şans dağıtan ve kendisini "Gaziantep'in şanslı bayisi" olarak tanımlayan Hasan Urlu, daha önce de çok sayıda kişiye büyük ikramiyeler kazandırdığını söyledi.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 5

16 milyon liralık rekor ödülün ardından vatandaşların Kazı Kazan oyununa ilgisinin daha da arttığını belirten Urlu, şans dağıtmaya devam edeceğini ifade etti.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 6

TALİHLİ KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTTU

Büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın ise kimliğini gizli tutmayı tercih ettiği öğrenildi.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 7

Gaziantep'te yaşanan bu büyük ikramiye, kentte geniş yankı uyandırırken, uzun yıllardır gezici bayi olarak çalışan Hasan Urlu'nun sattığı biletlerden çıkan büyük ödüllere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

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200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı - Resim: 8

16 milyon TL'lik ikramiyenin ardından Kazı Kazan oyunlarına olan ilginin de belirgin şekilde arttığı belirtildi.

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