200 liraya aldı 16 milyon TL kazandı: Kazı Kazan'dan büyük kazandı

"GAZİANTEP'İN ŞANSLI BAYİSİYİM"

Yıllardır kent sokaklarında vatandaşlara şans dağıtan ve kendisini "Gaziantep'in şanslı bayisi" olarak tanımlayan Hasan Urlu, daha önce de çok sayıda kişiye büyük ikramiyeler kazandırdığını söyledi.