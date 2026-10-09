Avrupa geneli derin bir barınma ve kira kriziyle boğuşurken, Macaristan'ın kuzeyinde, Slovakya sınırına komşu olan tarihi Salgótarján kentinde tam tersi bir tablo yaşanıyor. Geçmişte ülkenin madencilik ve ağır sanayideki en önemli merkezlerinden biri olan kentte nüfusun dramatik şekilde düşmesi, konut fiyatlarını tarihin en düşük seviyelerine geriletti.
200 bin liraya satılık ev veriyorlar: Binlerce konut sahibini bekliyor
Bir Avrupa şehrinde sanayinin çökmesi ve kitlesel göç nedeniyle emlak piyasası dibe vurdu. Kentte 2+1 ve 3+1 daireler, Türkiye'deki cep telefonu fiyatına 4 bin ila 8 bin euro arasında satılıyor. Şehirdeki binlerce boş konut, fiyatların yükselmesini engelliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Popüler emlak platformlarında yer alan ilanlara göre, şehirdeki 2+1 ve 3+1 daireler ortalama 4.000 ila 8.000 euro (yaklaşık 221 bin TL – 443 bin TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
REJİM DEĞİŞTİ, FABRİKALAR KAPANDI: KİTLESEL GÖÇ BAŞLADI
Salgótarján’ın kaderi, komünizm rejiminin sona ermesi ve ardından ağır sanayi tesisleri ile madenlerin tek tek kapanmasıyla değişti. İstihdam kapılarının kapanması üzerine, özellikle genç nüfus iş bulabilmek amacıyla başkent Budapeşte’ye ya da Batı Avrupa ülkelerine göç etti.
Şehirde yaşanan bu kitlesel nüfus kaybı ve arkada bırakılan binlerce boş konut, emlak piyasasında arz talep dengesini tamamen bozarak fiyatların çakılmasına neden oldu.
TÜRKİYE'DEKİ TELEFON FİYATINA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Türkiye'de üst segment bir cep telefonu bedeline denk gelen bu rakamlar, son dönemde uluslararası küçük yatırımcıların ve fırsat avcılarının da dikkatini çekmeye başladı.
Kentte hâlen binlerce atıl ve boş dairenin bulunması fiyat artışlarının önüne geçerken, yerel yönetimler ise göçü durdurmak ve kenti yeniden bir cazibe merkezine dönüştürmek adına çeşitli sosyal projelere odaklanıyor.
Ancak mevcut durumda Salgótarján, Avrupa'nın ortasında adeta "bedavadan biraz pahalıya" konut imkânı sunan istisnai bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.