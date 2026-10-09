200 bin liraya satılık ev veriyorlar: Binlerce konut sahibini bekliyor

Avrupa geneli derin bir barınma ve kira kriziyle boğuşurken, Macaristan'ın kuzeyinde, Slovakya sınırına komşu olan tarihi Salgótarján kentinde tam tersi bir tablo yaşanıyor. Geçmişte ülkenin madencilik ve ağır sanayideki en önemli merkezlerinden biri olan kentte nüfusun dramatik şekilde düşmesi, konut fiyatlarını tarihin en düşük seviyelerine geriletti.