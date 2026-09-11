Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı

20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı

Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren seyahat şirketi kapılarını kapattı. Çok sayıda tatilcinin rezervasyonunu etkileyen gelişmenin ardından yetkili kuruluştan müşterilere önemli uyarı geldi. Daha önce ödeme yapanların belirli adımları izlemesi istendi.

Kaynak: Diğer
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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 1

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE BİR İFLAS DAHA
İngiltere seyahat sektöründe peş peşe gelen kapanmalara bir yenisi eklendi. Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren bir seyahat acentesi faaliyetlerini durdurdu.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 2

POPÜLER TATİL ROTALARINA PAKET SATIYORDU
Şirket; New York, Las Vegas, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs gibi dünyanın popüler tatil noktalarına yönelik seyahat paketleri sunuyordu. Kapanma kararı, rezervasyonu bulunan müşterileri endişelendirdi.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 3

İŞTE İFLAS EDEN ŞİRKET
Faaliyetlerini durduran şirketin Liverpool merkezli Barnes Worldwide Travel Ltd olduğu açıklandı. Şirketin internet sitesinin de erişime kapandığı belirtildi.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 4

REZERVASYONLAR İPTAL Mİ OLACAK?
Birleşik Krallık Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), şirketin doğrudan tur operatörü değil, aracı seyahat acentesi olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle mevcut rezervasyonların tamamının otomatik olarak iptal olması gerekmeyebilir.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 5

İLK OLARAK BELGELERİNİZİ KONTROL EDİN
Rezervasyonu bulunan müşterilerin satın aldıkları paketin arkasındaki asıl tur operatörünü belgelerinden kontrol etmeleri istendi. Uçuş içeren paketlerde ATOL sertifikasındaki bilgiler de önem taşıyor.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 6

DOĞRUDAN O ŞİRKETLE İLETİŞİME GEÇİN
Tatil planlarının aksamaması için müşterilerin, rezervasyon belgelerinde belirtilen ana tur operatörü veya seyahat sağlayıcısıyla doğrudan iletişime geçmesi önerildi.

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20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı - Resim: 7

İFLAS DALGASI BÜYÜYOR
Barnes Worldwide Travel, İngiltere’de son dönemde faaliyetlerini sonlandıran tek seyahat şirketi olmadı. Golf Villa Rentals Ltd ve 40 yılı aşkın geçmişe sahip Frasers Travel da yakın dönemde faaliyetlerini durduran şirketler arasında yer aldı.

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