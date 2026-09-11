20 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Rezervasyonu olanlara acil çağrı

REZERVASYONLAR İPTAL Mİ OLACAK?

Birleşik Krallık Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), şirketin doğrudan tur operatörü değil, aracı seyahat acentesi olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle mevcut rezervasyonların tamamının otomatik olarak iptal olması gerekmeyebilir.