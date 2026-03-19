Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bayram alışverişinde çıkan vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Bir vatandaş, "Alışverişe gelmedi. Para yoktu onun için gelemedik" derken, başka biri, "Verdim oyu, bildiği gibi yaptı. Çok pişmanız, 20 yıl oy verdim, bundan sonra vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bayram alışverişine çıkan yurttaşlar alım güçlerinin düştüğünü ifade ettiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, "Doğru dürüst alışveriş yapamadım, kıyafet hiç almadım. Çocuklar, torunlar geldi 100'er lira harçlık zor güç verdim. Kıyafet alamadım. Evimin ihtiyaçlarını, kolonya almaya gidiyorum şimdi. Şeker pahalı, dün aldım yarım kilo. Çocuklar geliyor, onları sevindiriyorum. Emeklinin sonu ölüm, ölsünler diyorlar zaten. Yaşlandı bunlar, ölsün diyorlar" dedi.

Bir başka yurttaş da BAĞ-KUR emeklisi olduğunu ve parasına göre alışveriş yaptığını anlatarak, "Yetiştiremiyoruz. Torunlara harçlık veremiyoruz, kıyafet alamıyoruz ancak bizim yememize yetiyor. Bizim halimizden bilseler de çok güzel olur. Varlıklı yokluğun halinden bilmezmiş" diye konuştu.

"20 YIL OY VERDİM, BUNDAN SONRA VERMEYECEĞİM"

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Alışverişe gelmedim. Para yoktu, onun için gelemedik. Emekliyim. Maaş nereden yetecek? Maaşın biraz fazla olması lazım, hep kendileri yemeyecek, biraz da bize verecek. Her şeyi alamadık. Bir kilo şey 100 lira, 80 lira. 100 lirayı nereden bulacaksın? Bulamazsın. Kıyafet işi zaten çok. Çocuk getiriyor giyiyoruz, biz alamıyoruz. Ne olacak emeklinin hali? Böyle ezilecek, başka ne olacak? Verdik adama, adam da bize bildiği gibi yaptı. Verdim oyu, bildiği gibi yaptı. Çok pişmanız, 20 yıl oy verdim, bundan sonra da vermeyeceğim."

Diğer bir vatandaş ise, "Emekliyim, ek iş yapıyorum. Haliyle 20 bin lira maaş yetmiyor. Fiyatlar çok pahalı. Geçen hanım bir marul alayım demiş, 80 lira tanesi. 80 liraya marul almış. Ispanak ona göre... Zor, geçinmesi zor" dedi.