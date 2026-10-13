Yeniçağ Gazetesi
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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek?

Paris Moda Haftası'ndaki 20 saniyelik podyum yürüyüşüyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın, uluslararası küresel bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı iddia edildi.

Kaynak: Diğer
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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 1

Paris Moda Haftası kapsamında dünyaca ünlü kozmetik markası L'Oréal’in defilesinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, uluslararası moda ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 2

Podyumdaki yaklaşık 20 saniyelik performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun, bu yürüyüş sayesinde kariyerinde dev bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 3

Akşam’da yer alan habere göre; Paris’teki L'Oréal defilesinde sergilediği duruşla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, global markaların radarına girdi.

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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 4

Fransa’da bulunduğu sırada küresel bir markadan iş birliği teklifi aldığı iddia edilen güzel oyuncunun, kendisine milyonlar kazandırabileceği belirtilen dev anlaşma için harekete geçtiği iddia edildi.

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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 5

Söz konusu iddialara göre; önümüzdeki günlerde teklifin detaylarını görüşmek üzere tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.

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20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek? - Resim: 6

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Serenay Sarıkaya’nın yeni projeler ve çekimler için yeniden yurt dışının yolunu tutacağı ifade edildi.

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