Paris Moda Haftası kapsamında dünyaca ünlü kozmetik markası L'Oréal’in defilesinde podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, uluslararası moda ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu.
20 saniyelik yürüyüş dev anlaşmayı getirdi iddiası: Yurt dışına mı gidecek?
Paris Moda Haftası'ndaki 20 saniyelik podyum yürüyüşüyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın, uluslararası küresel bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı iddia edildi.Kaynak: Diğer
Podyumdaki yaklaşık 20 saniyelik performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun, bu yürüyüş sayesinde kariyerinde dev bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Akşam’da yer alan habere göre; Paris’teki L'Oréal defilesinde sergilediği duruşla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, global markaların radarına girdi.
Fransa’da bulunduğu sırada küresel bir markadan iş birliği teklifi aldığı iddia edilen güzel oyuncunun, kendisine milyonlar kazandırabileceği belirtilen dev anlaşma için harekete geçtiği iddia edildi.
Söz konusu iddialara göre; önümüzdeki günlerde teklifin detaylarını görüşmek üzere tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.
Anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Serenay Sarıkaya’nın yeni projeler ve çekimler için yeniden yurt dışının yolunu tutacağı ifade edildi.