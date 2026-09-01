Greenpeace Türkiye, gıda güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yürüttüğü “İçinde Ne Var?” kampanyası kapsamında İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki beş farklı zincir marketten domates örnekleri topladı.
20 domatesin 14'ünde zehir çıktı
Greenpeace Türkiye'nin İstanbul'daki zincir marketlerden topladığı domates örneklerinde skandal sonuçlar ortaya çıktı. Analiz edilen domateslerin yüzde 70'inde doğada bozulmayan PFAS maddesi saptanırken, "İyi Tarım" logolu ürünlerde bile 14 yıldır yasak olan pestisitler tespit edildi.Kaynak: ANKA
Uluslararası akredite laboratuvarda analiz ettirilen 20 domates örneğinin sonuçları korkunç tabloyu gözler önüne serdi.
İncelenen 20 örneğin 14’ünde, yani yüzde 70’inde en az bir adet doğada kalıcılığıyla bilinen PFAS içeren madde saptandı. Test edilen 20 domates örneği arasından yalnızca 1 tanesinde hiçbir pestisit izine rastlanmadı.
RUHSATSIZ VE YASAKLI MADDE SKANDALI
Laboratuvar sonuçları, market raflarındaki "güvenilir gıda" imajını da zedeledi. İncelenen 20 domates örneğinin 3’ünde (yüzde 15) mevzuata açıkça aykırı pestisit kullanımı belirlendi.
Mevzuata aykırı bulunan ürünlerin detaylarında şu vahim tablolara ulaşıldı:
Mevzuata aykırı 3 ürünün 2'sinde domateste kullanımı ruhsatsız olan etken maddeler tespit edildi. Bu ürünlerin Hal Kayıt Sistemi’nde “İyi Tarım” logosuyla kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
İncelenen başka bir örnekte ise Türkiye’de 31 Aralık 2010 tarihinden bu yana (14 yıldır) kullanımı tamamen yasak olan Chlorfenapyr etken maddesine rastlandı.
BİR DOMATESTE BİRDEN FAZLA ZEHİR
Açıklanan veriler, gıdalardaki çoklu kimyasal yükünü (kokteyl etkisi) de kanıtladı. İncelenen 20 domates örneğinin 7'sinde üçten fazla farklı pestisitin bir arada kullanıldığı saptandı.
Greenpeace Türkiye, farklı kimyasalların bir araya gelerek oluşturduğu bu "kokteyl etkisine" karşı gıda zincirinde acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.
PERAKENDE DEVLERİNE ÇAĞRI
Greenpeace Türkiye, analiz sonuçlarının ardından market zincirlerinin pestisit politikalarını derecelendiren bir “Market Karnesi” hazırlayarak organize perakende şirketlerine şu 4 temel başlıkta çağrıda bulundu:
ŞEFFAFLIK
Taze meyve ve sebze tedarik zincirinde tam şeffaflık sağlanması.
KOKTEYL ETKİSİNE KARŞI ÖNLEM
Birden fazla pestisitin bir arada bulunmasından kaynaklanan riske karşı tedbir alınması.
SIKI KALINTI LİMİTLERİ
Pestisit kalıntı limitlerinin mevzuatın da ötesine geçirilerek sıkılaştırılması.
ÇİFTÇİYE DESTEK
Zehirsiz ve ekolojik üretime geçiş sürecinde çiftçilere ekonomik ve teknik destek sunulması.
Ayrıca bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılması ve bu sonuçların düzenli aralıklarla kamuoyuna şeffafça açıklanması istendi.
"PESTİSİTSİZ GIDAYA ERİŞİM BİR HAKTIR"
Pestisitsiz gıdaya erişimin en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, dev zincir marketlerin bu denetimleri yapabilecek ekonomik ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirtti.
Özyer, kampanyanın sonraki süreçlerinde gıda tedarik zincirinde belirleyici rol oynayan organize perakende şirketlerini doğrudan hedef alacaklarını ve takipçisi olacaklarını ifade etti.