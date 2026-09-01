20 domatesin 14'ünde zehir çıktı

"PESTİSİTSİZ GIDAYA ERİŞİM BİR HAKTIR"

Pestisitsiz gıdaya erişimin en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, dev zincir marketlerin bu denetimleri yapabilecek ekonomik ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Özyer, kampanyanın sonraki süreçlerinde gıda tedarik zincirinde belirleyici rol oynayan organize perakende şirketlerini doğrudan hedef alacaklarını ve takipçisi olacaklarını ifade etti.