Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki ulaşım ağını modernize etme çalışmaları kapsamında Geyve ilçesinde çalışma yürüttü.
20 dakikalık mesafe 5 dakikaya düştü... Sürücüleri çileden çıkarıyordu, yenilendi
9 kilometrelik güzergahtaki yenileme çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sundu. Bozuk zemin nedeniyle sürücüler için risk oluşturan yolun asfaltlanmasıyla ulaşım süresi 20 dakikadan 5 dakikaya düştü.Kaynak: İHA
Çukur ve deforme olan zemin yapısı sebebiyle hem sürüş güvenliğini tehlikeye atan hem de araçlarda maddi hasara yol açan Alıplar Mahallesi yolu baştan aşağı yenilendi.
Ekiplerin yoğun mesaisiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 kilometrelik hat boyunca sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi ve şerit çizgileri çekilerek yol güvenli hale getirildi.
Yenilenen güzergah sayesinde bölgedeki ulaşım konforu artarken, mahalle sakinlerinin ilçe merkezine erişimi de büyük ölçüde kolaylaştı.
"20 DAKİKA SÜREN YOL 5-6 DAKİKAYA DÜŞTÜ"
Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarı, "Bu yeni yapılan yol sayesinde daha önce 20 dakikada indiğimiz yolu şimdi 5-6 dakikada iniyoruz. Mahalle halkının da bu asfalt çalışmasıyla alakalı geri dönüşleri olumlu yönde. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Mahallede yaşayan bir vatandaş ise, "Yeni yapılan yol ile birlikte hem merkeze gidiş ve geliş süresi azaldı hem de yolun güvenliği arttı. Biz köy halkı olarak yapılan çalışmalardan ötürü memnunuz" diye konuştu.