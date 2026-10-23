2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87

Faiz indirimi sonrası 120 ay (10 yıl) vadeli 2 milyon TL tutarındaki standart bir konut kredisinin maliyet tablosu yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre, piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 2,87 ile Kuveyt Türk ve Albaraka'da sunulurken, aylık taksit tutarı 59.391 TL'ye geriledi. Söz konusu kredi için bankalar tarafından talep edilen toplam geri ödeme tutarları ise faiz oranlarına bağlı olarak 7,1 milyon TL ile 9,4 milyon TL gibi geniş bir bantta seyrediyor.