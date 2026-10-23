Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87

2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87

Merkez Bankası’nın faiz indirimi konut kredisi maliyetlerine yansıdı. Ev almak için 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekecek bir vatandaşın ödeyeceği aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları banka banka listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87 - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 36 seviyesine çekmesi, bankacılık sektöründe kredi maliyetlerinin yeniden fiyatlanmasını sağladı. Özellikle konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında tabelalar değişti.

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2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87 - Resim: 2

Faiz indirimi sonrası 120 ay (10 yıl) vadeli 2 milyon TL tutarındaki standart bir konut kredisinin maliyet tablosu yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre, piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 2,87 ile Kuveyt Türk ve Albaraka'da sunulurken, aylık taksit tutarı 59.391 TL'ye geriledi. Söz konusu kredi için bankalar tarafından talep edilen toplam geri ödeme tutarları ise faiz oranlarına bağlı olarak 7,1 milyon TL ile 9,4 milyon TL gibi geniş bir bantta seyrediyor.

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2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87 - Resim: 3

Banka Banka Konut Kredisi Faiz Oranları (120 Ay Vade - 2 Milyon TL)

Tüketicilerin faiz oranlarına göre ödeyecekleri aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarını gösteren güncel maliyet tablosu şu şekilde oluştu:

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2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87 - Resim: 4

Banka Adı

Faiz Oranı

Aylık Taksit (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

Kuveyt Türk

%2,87

59.391,00

7.165.065

Albaraka

%2,87

59.391,00

7.156.814

Ziraat Bankası

%2,89

59.757,08

7.200.949

Halkbank

%2,99

61.595,32

7.433.240

Garanti BBVA

%3,13

64.189,50

7.749.340

Akbank

%3,15

64.561,96

7.794.185

Alternatif Bank

%3,19

65.308,18

7.864.641

ING

%3,19

65.308,18

7.864.665

TEB

%3,20

65.495,01

7.898.485

DenizBank

%3,26

66.618,20

8.024.284

Şekerbank

%3,58

72.667,16

8.744.659

Anadolubank

%3,90

78.799,20

9.485.474
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