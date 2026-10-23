Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 36 seviyesine çekmesi, bankacılık sektöründe kredi maliyetlerinin yeniden fiyatlanmasını sağladı. Özellikle konut sahibi olma hayali kuran vatandaşların yakından takip ettiği konut kredisi faiz oranlarında tabelalar değişti.
2 milyon TL’nin konut kredi faizi değişti: Yükseği yüzde 3,90, düşüğü yüzde 2,87
Merkez Bankası’nın faiz indirimi konut kredisi maliyetlerine yansıdı. Ev almak için 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekecek bir vatandaşın ödeyeceği aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları banka banka listelendi.Kaynak: Haber Merkezi
Faiz indirimi sonrası 120 ay (10 yıl) vadeli 2 milyon TL tutarındaki standart bir konut kredisinin maliyet tablosu yeniden hesaplandı. Güncel oranlara göre, piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 2,87 ile Kuveyt Türk ve Albaraka'da sunulurken, aylık taksit tutarı 59.391 TL'ye geriledi. Söz konusu kredi için bankalar tarafından talep edilen toplam geri ödeme tutarları ise faiz oranlarına bağlı olarak 7,1 milyon TL ile 9,4 milyon TL gibi geniş bir bantta seyrediyor.
Banka Banka Konut Kredisi Faiz Oranları (120 Ay Vade - 2 Milyon TL)
Tüketicilerin faiz oranlarına göre ödeyecekleri aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarını gösteren güncel maliyet tablosu şu şekilde oluştu:
|
Banka Adı
|
Faiz Oranı
|
Aylık Taksit (TL)
|
Toplam Geri Ödeme (TL)
|
Kuveyt Türk
|
%2,87
|
59.391,00
|
7.165.065
|
Albaraka
|
%2,87
|
59.391,00
|
7.156.814
|
Ziraat Bankası
|
%2,89
|
59.757,08
|
7.200.949
|
Halkbank
|
%2,99
|
61.595,32
|
7.433.240
|
Garanti BBVA
|
%3,13
|
64.189,50
|
7.749.340
|
Akbank
|
%3,15
|
64.561,96
|
7.794.185
|
Alternatif Bank
|
%3,19
|
65.308,18
|
7.864.641
|
ING
|
%3,19
|
65.308,18
|
7.864.665
|
TEB
|
%3,20
|
65.495,01
|
7.898.485
|
DenizBank
|
%3,26
|
66.618,20
|
8.024.284
|
Şekerbank
|
%3,58
|
72.667,16
|
8.744.659
|
Anadolubank
|
%3,90
|
78.799,20
|
9.485.474