02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
2 Mart günlük burç yorumları: Fırsatlar kapıda, adım atma vakti

2 Mart günlük burç yorumları: Fırsatlar kapıda, adım atma vakti

Koç’tan balık’a tüm burçlar için hareketli bir gün... Aşk, para ve kariyer alanında önemli gelişmeler kapıda. sezgilerinizi dinleyin, fırsatları kaçırmayın.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ve harekete geçmek istiyorsun. Ertelediğin bir konuyu çözmek için ideal bir gün. Ancak ani tepkiler vermemeye dikkat et. Akşam saatlerinde güzel bir gelişme moralini yükseltebilir.

BOĞA

BOĞA

Maddi konular ve güven duygusu ön planda. Harcamalarını kontrol etmek sana rahatlık sağlayacak. İlişkilerde ise sakin ve net tavrın sayesinde sorunları kolayca çözebilirsin.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim trafiğin artıyor. Önemli bir konuşma yapabilir ya da yeni bir tanışma yaşayabilirsin. Kararsız kaldığın konuda iç sesini dinlemek sana yol gösterecek.

YENGEÇ

YENGEÇ

Duygusal hassasiyetin artabilir. Aile ve evle ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmişe takılmadan ilerlemeye odaklanmalısın. Kendine zaman ayırmak iyi gelecek.

ASLAN

ASLAN

Özgüvenin dikkat çekiyor. İş veya sosyal ortamda parlayabileceğin bir gün. Aşk hayatında sürpriz bir mesaj ya da gelişme yaşanabilir.

BAŞAK

BAŞAK

Detaylara odaklanman gereken bir gün. İş hayatında disiplinli yaklaşımın sayesinde takdir görebilirsin. Sağlığına biraz daha özen göstermen faydalı olur.

TERAZİ

TERAZİ

İlişkilerde denge kurma zamanı. Kararsız kaldığın bir konuda netleşme yaşayabilirsin. Sanatsal veya estetik konular sana ilham verebilir.

AKREP

AKREP

Sezgilerin oldukça güçlü. Gizli kalmış bir konu açığa çıkabilir. Maddi konularda temkinli davranmakta fayda var. İçsel dönüşüm sürecindesin.

YAY

YAY

Yeni planlar yapmak için güzel bir gün. Seyahat ya da eğitimle ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Pozitif enerjin çevrene de yansıyor.

OĞLAK

OĞLAK

Sorumlulukların artabilir ancak disiplinin sayesinde hepsini yönetebilirsin. Kariyerle ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsin.

KOVA

KOVA

Yaratıcı fikirlerin ön planda. Sosyal çevrende hareketlilik var. Farklı projelere adım atmak için cesaret bulabilirsin.

BALIK

BALIK

Hayal gücün ve sezgilerin güçlü. Duygusal konularda fazla fedakâr olmamaya dikkat et. Sanatsal çalışmalar için verimli bir gün olabilir.

