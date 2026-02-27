Eski manken Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davası sürüyor. Bir süredir Güzide Duran ile birlikte olan Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'ın bugün görülen duruşmada tanık olarak dinlendiği görüldü.
18 yıllık eşiyle savaş başladı: Güzide Duran'ın boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi
Posta'nın haberine göre, eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi.
Duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görüldü. Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı duruşmada hazır bulundu.
Duruşma yaklaşık 40 dakika sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Eski eşi Adnan Aksoy'dan resmen boşanmamasına rağmen Fikret Orman’la aşk yaşayan Güzide Duran, sevgilisiyle el ele çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak magazin gündemini sarmıştı.
Paylaşılan görüntüler üzerine 16 yıllık eşi Adnan Aksoy, eski mankene sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Güzide Duran ise sessizliğini çabuk bozarak duygusal bir açıklama yayımlamıştı.
Duran, 2024'te şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılık kararı aldıklarını söylemişti.