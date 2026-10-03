İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, açık su yüzücülüğünde önemli bir başarıya imza attı.
18 yaşında imkansızı başardı: Catalina Kanalı'nı iki rekorla geçti
İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı olarak seçtiği 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamladı. 18 yaşındaki sporcu, parkuru tamamlayan en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti.Kaynak: DHA
Henüz 18 yaşındaki milli sporcu, Okyanus Yedilisi (Ocean's Seven) hedefinin ilk etabı olarak belirlediği Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamladı.
ABD'de Santa Catalina Adası ile Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik parkuru 10 saat 27 dakikada geçen Savcıgil, bu geçişi gerçekleştiren en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarının sahibi oldu.
32 KİLOMETRELİK PARKURU 10 SAAT 27 DAKİKADA TAMAMLADI
Eda Savcıgil'in Catalina Kanalı'ndaki rekor denemesi 1 Ekim gecesi başladı ve 2 Ekim sabahı sona erdi.
Genç sporcuya geçiş boyunca eşlik eden teknede antrenörleri Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı ile babası Ayhan Savcıgil yer aldı.
Kanocu John Trevino ve iki hakem de parkur boyunca yüzüşe eşlik etti.
BU YILKİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK BAŞARISI
Eda Savcıgil, 2026 yılında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle de dikkat çekti.
2-8 Mart tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama kategorisinde bronz madalya kazanan genç sporcu, dünya üçüncüsü oldu.
Savcıgil, 13 Haziran'da ise İtalya'daki Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte tamamladı. Bu parkuru geçen ilk Türk sporcu olan Savcıgil, aynı zamanda genel klasman şampiyonluğuna ulaştı.
SIRADAKİ HEDEFİ MOLOKAI KANALI
Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamlayan Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi hedefindeki ikinci etap için hazırlıklarını sürdürüyor.
18 yaşındaki yüzücü, ekim ayı içerisinde Hawaii'de O'ahu ile Molokai adaları arasında bulunan yaklaşık 42 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor.
Molokai Kanalı, açık su yüzücülüğünün en zorlu parkurlarından biri olarak gösteriliyor.