18 yaşında imkansızı başardı: Catalina Kanalı'nı iki rekorla geçti

Genç sporcuya geçiş boyunca eşlik eden teknede antrenörleri Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı ile babası Ayhan Savcıgil yer aldı.

Kanocu John Trevino ve iki hakem de parkur boyunca yüzüşe eşlik etti.