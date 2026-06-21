170 yılda ergenliğe giren köpek balığı 400 yıl nasıl yaşıyor? Bilim insanları genetiği çözdü

Araştırmacılar, köpek balığının DNA'sını hücre içinde paketleyen "Histon H1.0" proteininde benzersiz bir değişim fark etti. Bu değişim sayesinde canlı, DNA yapısını diğer omurgalılara göre çok daha sıkı ve kararlı bir şekilde koruyabiliyor. Bu da yaşlanmanın en büyük belirtisi olan genetik bozulmanın önüne geçiyor.