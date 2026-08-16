Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Paşahöyük Mahallesi'nde yaşayan Yusuf ve Fatma Berköz çiftinin 6 kız çocuğundan en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur Berköz, gündelik işlerde çalışarak evi geçindirmeye çalışan babasının yükünü hafifletmek için harekete geçti.
16 yaşındaki Esmanur'un ilham veren başarısı: 5 keçiyle başladı, ailesinin yükünü sırtladı
Hatay'da 6 kız kardeşin en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur Berköz, babasına destek olmak amacıyla 5 keçiyle başladığı hayvancılıkta sürüdeki hayvan sayısını 30'a çıkardı. Elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlayan Esmanur, azmiyle takdir topluyor.Kaynak: İHA
Ailesinin de desteğiyle ilk olarak 5 keçi satın alan genç kız, zamanla yavruları satıp yeni alımlar yaparak keçi sayısını 30'a kadar yükseltti. Gününün büyük bölümünü at sırtında keçilerini otlatarak ve bakımını üstlendiği hayvanlarıyla ilgilenerek geçiren Esmanur, ailesinin en büyük ekonomik destekçisi haline geldi.
BABASINA DESTEK OLABİLMEK İÇİN OKULU BIRAKTI
Hayvanlara olan ilgisinin babasının geçmişte yaptığı hayvancılık dönemine dayandığını belirten Esmanur Berköz, sabahın erken saatlerinde kuşları, atı ve köpeğinin bakımını yaptıktan sonra keçilerini otlatmaya çıkardığını ifade etti. Babasının tek başına çalışmasına gönlü razı gelmediği için okulu bıraktığını ve evlatlık görevini yerine getirmeye çalıştığını aktaran genç kız, hayvancılığı büyütmeye devam edeceğini dile getirdi.
ANNE BERKÖZ: "EŞİME EN BÜYÜK DESTEK KIZIMIZDAN GELİYOR"
Kızının azminden memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Fatma Berköz, erkek çocukları olmadığı için Esmanur'u her işte sorumluluk alabilen güçlü bir birey olarak yetiştirdiklerini söyledi. Eşinin günlük yevmiyeli işlere gittiğini hatırlatan anne Berköz, keçilerin tüm bakımıyla kızının ilgilendiğini ve evin geçiminde babasına en büyük desteği verdiğini vurguladı.