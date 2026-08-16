16 yaşındaki Esmanur'un ilham veren başarısı: 5 keçiyle başladı, ailesinin yükünü sırtladı

ANNE BERKÖZ: "EŞİME EN BÜYÜK DESTEK KIZIMIZDAN GELİYOR"

Kızının azminden memnuniyet duyduğunu ifade eden anne Fatma Berköz, erkek çocukları olmadığı için Esmanur'u her işte sorumluluk alabilen güçlü bir birey olarak yetiştirdiklerini söyledi. Eşinin günlük yevmiyeli işlere gittiğini hatırlatan anne Berköz, keçilerin tüm bakımıyla kızının ilgilendiğini ve evin geçiminde babasına en büyük desteği verdiğini vurguladı.