Bloomberg News’in haberine göre CEO Dara Khosrowshahi işte çıkarma ve yeniden yapılandırma haberini e-posta ile duyurdu.
156 milyarlık şirkette binlerce kişi işten çıkarılacak
New York borsasında 156 milyar doları aşan işlem hacmi olan Uber Technologies, yeniden yapılandırma kapsamında, dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 3 bin 300 kişiyi işten çıkarıyor.Kaynak: Diğer
Khosrowshahi bildiriminde, Uber’in son yıllarda kaydettiği büyümenin “daha fazla katman, daha fazla koordinasyon, daha parçalı sahiplik ve bazı durumlarda işletmeler daha küçükken mantıklı olan ancak mevcut ölçekte artık hizmet etmeyen yapılar” yarattığını belirtti.
Uber sözcüsü, işten çıkarmalarla şirket içindeki yönetici sayısının yüzde 20 oranında azalacağını ve bazı yöneticilerin bireysel çalışan pozisyonuna geçeceğini belirtti.
. Ancak şirket, yöneticilerin yüzde kaçının işten çıkarılacağını açıklamadı. Kesintiler, yönetici olmayan çalışanları da kapsıyor.
Khosrowshahi, Uber'i “daha basit ve daha hızlı” hale getirmek için, sadece bir veya iki üyeden oluşan ekiplerin sayısını yaklaşık yarı yarıya azalttıklarını ve alt kademelerde çalışan sayısını da azalttıklarını söyledi.
Şirket ayrıca, restoranlar, perakende ve beyaz etiketli teslimat hizmeti için üç operasyon ekibini birleştirerek, temel mühendislik, bilim ve teslimat gruplarını da yeniden yapılandırıyor.
Ayrıca, kilit ofis lokasyonlarında daha fazla personelin ofiste çalışmasını sağlamak amacıyla sürdürülen çabaların bir parçası olarak Uber, bundan sonra çalışanların yalnızca yaklaşık yüzde 1’inin uzaktan çalışmasını zorunlu kılıyor.