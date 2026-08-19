150 bin liradan arsa satışı başladı: Peynir ekmek gibi satılıyor

Gelişime açık kırsal lokasyonlarda konumlanan bu parseller, özellikle erişilebilir gayrimenkul arayan yatırımcıların radarına girmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Karaman ve Sivas'ın merkeze uzak mahalleleri bu fiyat aralığının en sık görüldüğü hatlar arasında başı çekiyor. Ege ve Marmara’nın iç kesimlerine bakıldığında ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Çanakkale’nin dağ köylerinde 150 bin TL ile 300 bin TL bütçeyle müstakil tapulu arsa edinmek mümkün oluyor.