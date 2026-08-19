Türkiye genelinde konut ve ticari gayrimenkul fiyatlarındaki hızlı yükseliş eğilimi devam ederken, birikimini toprağa yatırmak isteyen vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için Anadolu’nun kırsal alanlarında bütçe dostu alternatifler öne çıkıyor.
150 bin liradan arsa satışı başladı: Peynir ekmek gibi satılıyor
Anadolu kırsalında 150 bin ile 300 bin TL arasında satılan müstakil tapulu arsalar yatırımcının odağında. İç Anadolu, Ege ve Doğu’da 200’den 5.000 metrekareye varan parseller, küçük birikimini toprağa yatırmak isteyen vatandaşlar için erişilebilir bir finansal sığınak sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sektörden edinilen güncel piyasa verilerine göre, bugün serbest piyasada ve resmi ihale kanallarında, üzerinde herhangi bir hisse pürüzü veya ortaklık problemi bulunmayan müstakil tapulu konut ve hobi amaçlı arsalar 150 bin TL ile 300 bin TL bandından başlayan fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
Gelişime açık kırsal lokasyonlarda konumlanan bu parseller, özellikle erişilebilir gayrimenkul arayan yatırımcıların radarına girmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi'nde Aksaray, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Karaman ve Sivas'ın merkeze uzak mahalleleri bu fiyat aralığının en sık görüldüğü hatlar arasında başı çekiyor. Ege ve Marmara’nın iç kesimlerine bakıldığında ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar ile Balıkesir ve Çanakkale’nin dağ köylerinde 150 bin TL ile 300 bin TL bütçeyle müstakil tapulu arsa edinmek mümkün oluyor.
Doğu Anadolu tarafında ise Erzurum, Kars ve Muş gibi illerin kırsal ilçeleri düşük birim fiyatlarıyla erişilebilir seçenekler sunuyor. Bu bütçelerle satın alınabilecek arsaların alan büyüklükleri ve kullanım potansiyelleri, taşınmazın imar durumuna ve merkezle olan mesafesine göre değişiklik gösteriyor.
Köy yerleşik alanı içerisinde yer alan ve hemen konut yapımına uygun küçük ölçekli imarlı parsellerin büyüklüğü genellikle 200 metrekare ile 500 metrekare arasında sınırlı kalıyor. Buna karşın yerleşim yerlerinin çeperinde bulunan, hobi bahçesi yapımına ya da konteyner/tiny house yerleşimine uygun altyapı yakınındaki parsellerde aynı bütçeyle 1.000 metrekareden 5.000 metrekareye kadar uzanan müstakil alanlar satın alınabiliyor.
Uzmanlar, bu segmentte arsa arayışında olan vatandaşların bütçelerini daha verimli kullanabilmeleri adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak ihalelerini, Adalet Bakanlığı’nın UYAP e-satış portalını ve bankaların mülkiyetindeki gayrimenkul satış sayfalarını düzenli takip etmelerini öneriyor.
Serbest piyasada ise internet ilanlarının yanı sıra bizzat yatırım yapılmak istenen bölgedeki yerel emlakçılar ve mahalle muhtarları aracılığıyla henüz dijital mecralara yansımamış uygun fiyatlı müstakil parsellere erişilebileceği ifade ediliyor.