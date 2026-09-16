Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor

15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor

Avrupa Komisyonu, Instagram, TikTok, YouTube, video oyunları ve bazı yapay zekâ sistemlerini kapsayan AB Çocuk Yasası tasarısını perşembe günü açıklamaya hazırlanıyor. Tasarı, çocuklar için yaşa göre kademeli erişim ve “tasarımdan itibaren güvenlik” kuralları öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa Birliği (AB), çocukların dijital ortamdaki güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 2

Tasarı Avrupa Komisyonu tarafından “AB Çocuk Yasası” (EU Kids Act) adıyla hazırlandı. Tasarının, sosyal medya platformlarının yanı sıra video oyunları ve belirli yapay zekâ destekli sohbet uygulamalarını da kapsaması planlanıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 3

Tasarıyla teknoloji şirketlerine, sundukları hizmetleri “tasarımdan itibaren güvenli” (safe by design) hâle getirme yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Çocukların dijital hizmetlere erişimi ise yaş gruplarına göre kademeli olarak sınırlandırılacak.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 4

Avrupa Komisyonu’nun düzenlemeyi gündeme getirmesinde, üye ülkelerde ortaya çıkan farklı uygulamaların oluşturduğu yetki ve kural karmaşasının etkili olduğu belirtiliyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 5

Fransa, Yunanistan, Avusturya, Danimarka, İspanya, Belçika, İtalya, Almanya, Polonya ve Hollanda gibi ülkeler sosyal medya kullanımına yönelik ulusal düzeyde yasak ve kısıtlamalar planlamıştı.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 6

Bunun, AB dijital pazarında farklı kuralların ortaya çıkması riskini beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Yeni düzenlemeyle AB genelinde çocukların dijital güvenliğine ilişkin ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 7

Eylül ayında sunulması planlanan yasa teklifinde, temmuz ayında AB uzman heyeti tarafından hazırlanan tavsiye raporundaki ilkelerin temel alındığı belirtiliyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 8

Euronews’in ulaştığı taslak belgede, ürünlerin güvenli hâle getirilmesinin öncelikle teknoloji şirketlerinin sorumluluğunda olduğu vurgulanıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 9

Çocukların yetiştirilmesinde algoritmalar yerine ebeveynlerin belirleyici olması gerektiği de belirtiliyor. Yasa teklifinin kapsamının ilk öngörülenden daha geniş tutulduğu belirtiliyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 10

İspanya ve Hollanda’nın çağrıları doğrultusunda, çocuklara zihinsel sağlık ve kişisel gelişim konusunda tavsiyeler sunan yapay zekâ sistemleri ile video oyunlarının da düzenleme kapsamına alınması planlanıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 11

Eğitim kurumları ve kamu otoriteleri tarafından işletilen dijital hizmetler ile sanayi veya ofis kullanımına yönelik geliştirilen yapay zekâ sistemlerinin ise düzenleme dışında tutulması öngörülüyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 12

Taslakta 15 yaş altındaki çocuklar için yaş gruplarına göre farklı erişim kuralları öngörülüyor:

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 13

3 yaş altı: Sosyal medya ve yüksek riskli tüm dijital hizmetlere erişim engellenecek.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 14

3-13 yaş: Yalnızca çocuklara uygun şekilde tasarlanmış platformlara yetişkin gözetimiyle erişilebilecek.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 15

13-15 yaş: Sosyal medya ve video paylaşım platformları, sınırlı özelliklerle ve ebeveyn denetimi altında kullanılabilecek.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 16

15-18 yaş: Ebeveyn izni olmadan platformlara katılım mümkün olacak. Ancak bu yaş grubunda da “tasarımdan itibaren güvenlik” kuralları uygulanacak.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 17

Taslak metinde teknoloji şirketlerinin uyması öngörülen bazı yasaklar da yer alıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 18

Kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını teşvik eden “sonsuz kaydırma” (infinite scrolling), yapay bildirimler ve bağımlılık oluşturan ödül mekanizmalarının yasaklanması planlanıyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 19

Öneri algoritmalarının da çocukları sürekli benzer ve tehlikeli içeriklere yönlendiren “tavşan deliği” (rabbit hole) etkisini önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 20

Çocuk hesaplarının varsayılan olarak gizli şekilde ayarlanması ve yabancı kullanıcıların çocuklara mesaj göndermesinin engellenmesi de taslakta yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.

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15 yaşından küçüklere yapay zeka yasağı geliyor - Resim: 21

Video oyunları ve yapay zekâ sistemleri için ise sektör odaklı özdenetim ile ortak düzenleme mekanizmalarının uygulanması planlanıyor.

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