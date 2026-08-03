Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı

15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA
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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 1

Kanun Teklifi'nin içeriğinde şehit anne ve babaları, gaziler, erbaş ve erler dahil olmak üzere tüm gazilere yönelik iyileştirme yer alıyor.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 2

Göktaş'ın açıklamasına göre, 15 Temmuz'da yaralanan ancak malul sayılmayan gazilerin tamamına maaş bağlanacak.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 3

Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması şöyle:

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 4

Aziz şehitlerimizin emaneti ailelerimize ve fedakar gazilerimize yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi, AK Parti Grubumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 5

Milli Savunma Komisyonumuz, ilgili kurumlarımız ve Bakanlığımız koordinesinde hazırlanan Kanun Teklifi ile; şehitlerimizin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 6

Malul sayılmayan gazilerimize gazilik ünvanı, aylık ve sosyal haklar getiriyoruz. Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerimize yönelik evde bakım desteğini artırıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 7

15 Temmuz’da millet iradesini korumak için canını ortaya koyan, ancak malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilerimizin aylık bağlıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 8

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve siviller dahil olmak üzere tüm gazilerimizin aylıklarında iyileştirme yapıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 9

Yaş haddinden kaynaklanan hak kayıplarını gideriyor, malullük derecesi ağırlaşan gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 10

684 sayılı KHK kapsamında bulunan ve terörle mücadelede yaralanan kahramanlarımızın gösterge aylıklarını artırıyor kendilerine gazilik ünvanı, aylık artışı ve sosyal haklar tanıyoruz.

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15 Temmuz gazilerinin tamamına malulen maaş bağlanıyor: Bakan Göktaş açıkladı - Resim: 11

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz

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