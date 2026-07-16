1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi değişti: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 45.024,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.545.024,66 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 45.024,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.545.024,66 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 45.024,66 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.545.024,66 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 42.877,16 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.542.877,16 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 44.802,28 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.544.802,28 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 49.599,5 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.549.599,5 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 44.802,28 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.544.802,28 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 44.135,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.544.135,79 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 43.397,26 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.543.397,26 TL