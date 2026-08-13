Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu

15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu

Yürüyüş sırasında tesadüfen bulunan iki paslanmış kutudan milyonlarca lira değerinde altın sikkeler ve tarihi eşyalar çıktı. Uzmanlar, hazinenin geçmişte yaşanan kriz dönemlerinde saklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 1

Ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, taş bir duvarın dibinde bulunan iki paslanmış kutuyla karşılaştı. İlk bakışta sıradan görünen paslanmış alüminyum kap ve demir kutuyu açan iki kişi, yüzlerce altın sikke ile tarihi değere sahip çok sayıda kişisel eşya buldu.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edilirken, bulunan eserler incelemeye alındı.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 3

7 kilogramlık hazine ortaya çıktı

Kutuların içinden yüzlerce altın sikkenin yanı sıra sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi çeşitli kişisel eşyalar çıktı.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 4

Toplam ağırlığı yaklaşık 7 kilogramı bulan koleksiyonun piyasa değerinin yaklaşık 330 bin dolar, yani yaklaşık 15,7 milyon TL olduğu açıklandı.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 5

Uzmanlar tarihi sırrı araştırıyor

Buluntular üzerinde inceleme yapan uzmanlar, altın sikkeler ile kişisel eşyaların farklı dönemlere ait olduğunu belirtti.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 6

İlk değerlendirmelere göre hazinenin, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik açıdan büyük çalkantılar yaşadığı dönemlerde güvenlik amacıyla toprağa gömülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 7

Koleksiyon uluslararası özellik taşıyor

Yetkililer, ele geçirilen parçaların yalnızca bölgenin yerel tarihine ait olmadığını, farklı dönem ve coğrafyalardan eserler içermesi nedeniyle uluslararası nitelikte bir koleksiyon özelliği taşıdığını ifade etti

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 8

Bu nedenle eserlerin kökeni ve kime ait olduğu konusunda detaylı bilimsel inceleme başlatıldı.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 9

Tesadüfen bulundu

Yetkililer, hazinenin tamamen tesadüf eseri bulunduğunu belirtirken, olayın ardından bölgenin çevresinde de ek araştırmalar yapıldığını açıkladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından eserlerin tarihi geçmişi ve nasıl bölgeye ulaştığına ilişkin daha net bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu - Resim: 10

Hangi ülkede bulundu?

Milyonlarca lira değerindeki hazine, Çekya'nın Trutnov kenti yakınlarındaki Zvičina Tepesi çevresinde yürüyüş yapan iki kişi tarafından tesadüfen bulundu.

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