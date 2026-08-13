15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu

Ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, taş bir duvarın dibinde bulunan iki paslanmış kutuyla karşılaştı. İlk bakışta sıradan görünen paslanmış alüminyum kap ve demir kutuyu açan iki kişi, yüzlerce altın sikke ile tarihi değere sahip çok sayıda kişisel eşya buldu.