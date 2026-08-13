Ormanlık alanda yürüyüş yapan iki kişi, taş bir duvarın dibinde bulunan iki paslanmış kutuyla karşılaştı. İlk bakışta sıradan görünen paslanmış alüminyum kap ve demir kutuyu açan iki kişi, yüzlerce altın sikke ile tarihi değere sahip çok sayıda kişisel eşya buldu.
15 milyon TL'lik servet buldu: Ormanda gezerken başına talih kuşu kondu
Yürüyüş sırasında tesadüfen bulunan iki paslanmış kutudan milyonlarca lira değerinde altın sikkeler ve tarihi eşyalar çıktı. Uzmanlar, hazinenin geçmişte yaşanan kriz dönemlerinde saklanmış olabileceğini değerlendiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
İhbar üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edilirken, bulunan eserler incelemeye alındı.
7 kilogramlık hazine ortaya çıktı
Kutuların içinden yüzlerce altın sikkenin yanı sıra sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi çeşitli kişisel eşyalar çıktı.
Toplam ağırlığı yaklaşık 7 kilogramı bulan koleksiyonun piyasa değerinin yaklaşık 330 bin dolar, yani yaklaşık 15,7 milyon TL olduğu açıklandı.
Uzmanlar tarihi sırrı araştırıyor
Buluntular üzerinde inceleme yapan uzmanlar, altın sikkeler ile kişisel eşyaların farklı dönemlere ait olduğunu belirtti.
İlk değerlendirmelere göre hazinenin, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik açıdan büyük çalkantılar yaşadığı dönemlerde güvenlik amacıyla toprağa gömülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Koleksiyon uluslararası özellik taşıyor
Yetkililer, ele geçirilen parçaların yalnızca bölgenin yerel tarihine ait olmadığını, farklı dönem ve coğrafyalardan eserler içermesi nedeniyle uluslararası nitelikte bir koleksiyon özelliği taşıdığını ifade etti
Bu nedenle eserlerin kökeni ve kime ait olduğu konusunda detaylı bilimsel inceleme başlatıldı.
Tesadüfen bulundu
Yetkililer, hazinenin tamamen tesadüf eseri bulunduğunu belirtirken, olayın ardından bölgenin çevresinde de ek araştırmalar yapıldığını açıkladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından eserlerin tarihi geçmişi ve nasıl bölgeye ulaştığına ilişkin daha net bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
Hangi ülkede bulundu?
Milyonlarca lira değerindeki hazine, Çekya'nın Trutnov kenti yakınlarındaki Zvičina Tepesi çevresinde yürüyüş yapan iki kişi tarafından tesadüfen bulundu.