Karadeniz'de etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, Ordu'da hayatı durma noktasına getirdi.
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı
Ordu Valiliği, 27 Şubat Cuma günü için 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.Derleyen: Baran Yalçın
Ordu Valiliği, ilin özellikle iç kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Cuma günü birçok ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.
Veliler ve öğrenciler "Yarın okul var mı?" sorusuna yanıt ararken, Valili, 15 ilçeyi kapsayan geniş çaplı bir tatil kararı aldığını açıkladı.
12 ilçenin tamamında okullar tatil
Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği iç kesimlerdeki şu ilçelerde eğitim ve öğretime tamamen ara verildi:
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey.
Üç ilçede ise "kısmen" ara verildi
Sahil kesiminde bulunan fakat yüksek mahallelerinde kar yağışının etkili olduğu Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği ifade edildi.