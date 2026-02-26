Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı

15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı

Ordu Valiliği, 27 Şubat Cuma günü için 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 1

Karadeniz'de etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, Ordu'da hayatı durma noktasına getirdi.

1 6
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 2

Ordu Valiliği, ilin özellikle iç kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle 27 Şubat Cuma günü birçok ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

2 6
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 3

Veliler ve öğrenciler "Yarın okul var mı?" sorusuna yanıt ararken, Valili, 15 ilçeyi kapsayan geniş çaplı bir tatil kararı aldığını açıkladı.

3 6
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 4

12 ilçenin tamamında okullar tatil

Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği iç kesimlerdeki şu ilçelerde eğitim ve öğretime tamamen ara verildi:

4 6
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 5

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey.

5 6
15 ilçede okullar tatil edildi: Valilik açıkladı - Resim: 6

Üç ilçede ise "kısmen" ara verildi

Sahil kesiminde bulunan fakat yüksek mahallelerinde kar yağışının etkili olduğu Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği ifade edildi.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro