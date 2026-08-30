15 gemi İstanbul Boğazı’nda kortej yaptı: TCG Oruçreis Dolmabahçe’de ziyarete açıldı

Zeytinburnu’ndan geldiğini belirten Ali Yeşildağ, "Zeytinburnu’ndan geliyorum. Oruçreis gemisini görmek için sabah 07.00’de uyanıp buraya geldik. Daha önce de askeri gemilere gitmiştim. Bu alanda ilgim var. O yüzden devletimiz de bu imkanı sağladığı için buraları gezmeye geliyoruz. Gemi kortejine yetişemedim ama Vatan Caddesi’ndeki yürüyüşe gittim. Oradan geldim buraya. Buradan da 18.00’deki SOLOTÜRK gösterisine gideceğim. 30 Ağustos bizim tarihimiz için hem Malazgirt hem de Kurtuluş Savaşı dolayısıyla çok önemli bir gün. Bu günün böyle kutlanması da beni çok mutlu etti. Çok onure oldum" dedi.