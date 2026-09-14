HER ŞEY SIRADAN BİR ATM İŞLEMİYLE BAŞLADI
Avustralya’da barmenlik yapan Dan Saunders’ın hayatı, arkadaşlarıyla dışarı çıktığı bir gece ATM’den para çekmek istemesiyle değişti. Saunders’ın hesabında yalnızca 3 dolar, bugünkü karşılığıyla yaklaşık 145 lira bulunuyordu.
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu
Hesabında yalnızca 145 lirası bulunan genç barmen, gece yarısı para çekmek için gittiği ATM’de bankanın sistem açığını tesadüfen keşfetti. Aylarca lüks içinde yaşayan Saunders’ın milyonluk hikâyesi, yakalanma korkusu ve kendi yaptığı itirafla bambaşka bir sonla noktalandı.Kaynak: Diğer
HER ŞEY SIRADAN BİR ATM İŞLEMİYLE BAŞLADI
ATM’DEKİ AÇIĞI TESADÜFEN FARK ETTİ
29 yaşındaki Saunders, National Australia Bank’ın sistemindeki teknik bir aksaklığı keşfetti. ATM’lerin belirli saatlerde banka ağıyla bağlantısının kesildiği sırada yaptığı işlemlerde sıra dışı bir durum olduğunu fark etti.
MİLYONLARCA LİRAYA ULAŞTI
Saunders, sistemdeki açıktan yararlanarak hesapları arasında karşılığı bulunmayan işlemler gerçekleştirdi. Zaman içerisinde ulaştığı tutarın 1,6 milyon dolara, güncel kur hesabıyla yaklaşık 77,8 milyon liraya ulaştığı aktarıldı.
“ATEŞİ İLK KEZ KEŞFETMEK GİBİYDİ”
Saunders, yıllar sonra yaşadıklarını anlatırken sistemi ilk fark ettiği anı, “Ateşi ilk kez keşfetmek gibiydi” sözleriyle tarif etti. Genç barmen, yaşadıklarının kısa sürede bağımlılık haline geldiğini söyledi.
BARMENLİKTEN LÜKS HAYATA
Saunders’ın hayatı dört buçuk ay içinde tamamen değişti. Özel jetlerle seyahat etmeye başlayan genç adam, 5 yıldızlı otellerde kaldı ve seçkin eğlence mekanlarında büyük miktarlarda para harcadı.
ARKADAŞLARINA SERVET DAĞITTI
Parayı yalnızca kendisi için harcamayan Saunders, yakın çevresine de pahalı hediyeler aldı. Arkadaşlarına lüks araçlar ve atlar hediye ettiği, bazı kişilerin eğitim borçlarını da ödediği belirtildi.
LÜKS HAYAT KABUSA DÖNÜŞTÜ
Milyonlarla geçen günlerin ardından yakalanma korkusu ağır basmaya başladı. Saunders, sürekli polis tarafından yakalanacağını düşünmeye başladığını ve panik krizleri yaşadığını anlattı.
KENDİ KENDİNİ ELE VERDİ
Vicdan azabı yaşayan Saunders, iddiaya göre önce bankayla iletişim kurmaya çalıştı. Beklediği karşılığı alamayınca yaşananları kamuoyuna anlatmaya karar verdi ve sistemdeki açığı nasıl fark ettiğini açıkladı.
MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI
İtirafın ardından yargılanan Saunders, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından mahkum edildi. Hakkında 12 ay hapis ve 18 ay kamu hizmeti cezası verildi. Ayrıca bankaya 250 bin dolar tazminat ödemesine hükmedild
MİLYONLARDAN YENİDEN BARMENLİĞE
Bir dönem milyonlarca dolarlık paraya ulaşarak lüks içinde yaşayan Saunders, cezasının ardından eski hayatına döndü. Yeniden barmenlik yapmaya başlayan Saunders’ın saatlik 22 dolar ücretle çalıştığı ve artık daha sade bir hayat sürdürdüğü aktarıldı.