Yeniçağ Gazetesi
14 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya 140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu

140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu

Hesabında yalnızca 145 lirası bulunan genç barmen, gece yarısı para çekmek için gittiği ATM’de bankanın sistem açığını tesadüfen keşfetti. Aylarca lüks içinde yaşayan Saunders’ın milyonluk hikâyesi, yakalanma korkusu ve kendi yaptığı itirafla bambaşka bir sonla noktalandı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 1

HER ŞEY SIRADAN BİR ATM İŞLEMİYLE BAŞLADI
Avustralya’da barmenlik yapan Dan Saunders’ın hayatı, arkadaşlarıyla dışarı çıktığı bir gece ATM’den para çekmek istemesiyle değişti. Saunders’ın hesabında yalnızca 3 dolar, bugünkü karşılığıyla yaklaşık 145 lira bulunuyordu.

1 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 2

ATM’DEKİ AÇIĞI TESADÜFEN FARK ETTİ
29 yaşındaki Saunders, National Australia Bank’ın sistemindeki teknik bir aksaklığı keşfetti. ATM’lerin belirli saatlerde banka ağıyla bağlantısının kesildiği sırada yaptığı işlemlerde sıra dışı bir durum olduğunu fark etti.

2 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 3

MİLYONLARCA LİRAYA ULAŞTI
Saunders, sistemdeki açıktan yararlanarak hesapları arasında karşılığı bulunmayan işlemler gerçekleştirdi. Zaman içerisinde ulaştığı tutarın 1,6 milyon dolara, güncel kur hesabıyla yaklaşık 77,8 milyon liraya ulaştığı aktarıldı.

3 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 4

“ATEŞİ İLK KEZ KEŞFETMEK GİBİYDİ”
Saunders, yıllar sonra yaşadıklarını anlatırken sistemi ilk fark ettiği anı, “Ateşi ilk kez keşfetmek gibiydi” sözleriyle tarif etti. Genç barmen, yaşadıklarının kısa sürede bağımlılık haline geldiğini söyledi.

4 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 5

BARMENLİKTEN LÜKS HAYATA
Saunders’ın hayatı dört buçuk ay içinde tamamen değişti. Özel jetlerle seyahat etmeye başlayan genç adam, 5 yıldızlı otellerde kaldı ve seçkin eğlence mekanlarında büyük miktarlarda para harcadı.

5 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 6

ARKADAŞLARINA SERVET DAĞITTI
Parayı yalnızca kendisi için harcamayan Saunders, yakın çevresine de pahalı hediyeler aldı. Arkadaşlarına lüks araçlar ve atlar hediye ettiği, bazı kişilerin eğitim borçlarını da ödediği belirtildi.

6 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 7

LÜKS HAYAT KABUSA DÖNÜŞTÜ
Milyonlarla geçen günlerin ardından yakalanma korkusu ağır basmaya başladı. Saunders, sürekli polis tarafından yakalanacağını düşünmeye başladığını ve panik krizleri yaşadığını anlattı.

7 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 8

KENDİ KENDİNİ ELE VERDİ
Vicdan azabı yaşayan Saunders, iddiaya göre önce bankayla iletişim kurmaya çalıştı. Beklediği karşılığı alamayınca yaşananları kamuoyuna anlatmaya karar verdi ve sistemdeki açığı nasıl fark ettiğini açıkladı.

8 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 9

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI
İtirafın ardından yargılanan Saunders, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından mahkum edildi. Hakkında 12 ay hapis ve 18 ay kamu hizmeti cezası verildi. Ayrıca bankaya 250 bin dolar tazminat ödemesine hükmedild

9 10
140 lira çekecekti, hayatı değişti: ATM’deki açıkla servet sahibi oldu - Resim: 10

MİLYONLARDAN YENİDEN BARMENLİĞE
Bir dönem milyonlarca dolarlık paraya ulaşarak lüks içinde yaşayan Saunders, cezasının ardından eski hayatına döndü. Yeniden barmenlik yapmaya başlayan Saunders’ın saatlik 22 dolar ücretle çalıştığı ve artık daha sade bir hayat sürdürdüğü aktarıldı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro