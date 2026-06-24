Yeniçağ Gazetesi
24 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar

14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar

Bir ülkede bankacılık sektöründe milyonlarca vatandaşı sevindirecek tarihi bir karara imza atıldı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelindeki 14 binden fazla ortak ATM'de gerçekleştirilen bankalararası nakit çekim işlemlerinden alınan komisyon ücretleri tamamen kaldırılıyor.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 1

Malezya'da banka müşterilerini yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bankalararası nakit çekim işlemlerinde müşterilerden kesilen komisyon ücretleri tarih oluyor.

1 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 2

Alınan yeni kararla birlikte, ülkedeki tüm banka kartı sahipleri, ortak ATM’ler ve Akıllı Nakit Yatırma/Çekme Makineleri (Smart Recycler Machines) üzerinden hiçbir ek ücret veya komisyon ödemeden özgürce işlem yapma hakkına kavuşacak.

2 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 3

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle beraber vatandaşlar, ülke çapındaki 14 bini aşkın ATM noktasında sıfır komisyonla nakit paraya ulaşabilecek.

3 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 4

Bugüne kadar farklı banka ATM'lerinden yapılan işlemlerde işlem başına yaklaşık 1 Malezya Ringgiti (ortalama 0,22 dolar) tutarında bir kesinti yapılıyordu. Bu bedelin tamamen kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşların omuzlarındaki günlük finansal işlem maliyetinin ciddi oranda hafiflemesi bekleniyor.

4 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 5

Sektörde büyük yankı uyandıran bu hamle, ülkenin önde gelen finans kuruluşlarının ortak iradesiyle alındı. Düzenleme; Malezya Bankalar Birliği, İslami Bankacılık ve Finans Kurumları Birliği, Kalkınma Finans Kurumları Birliği ile Payments Network Malaysia'nın ortak mutabakatı sonucunda resmiyet kazandı.

5 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 6

Yetkililer, atılan bu adımın vatandaşların nakde erişimini maksimum düzeyde kolaylaştırarak finansal kapsayıcılığı artırmayı hedeflediğinin altını çiziyor.

6 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 7

Sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma yaklaşımının bir ürünü olarak da değerlendirilen bu kararla eş zamanlı olarak, bankacılık sektörünün uzun vadedeki asıl hedefi de vurgulandı.

7 8
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar - Resim: 8

Sektör temsilcileri, nihai vizyon olan “nakitsiz toplum” hedefine ulaşmak için dijital ödeme altyapılarını geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro