Malezya'da banka müşterilerini yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir düzenleme hayata geçiyor. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bankalararası nakit çekim işlemlerinde müşterilerden kesilen komisyon ücretleri tarih oluyor.
14 bin ATM'den para çekme ücretleri kalkıyor: Bir ülkeden tarihi karar
Bir ülkede bankacılık sektöründe milyonlarca vatandaşı sevindirecek tarihi bir karara imza atıldı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelindeki 14 binden fazla ortak ATM'de gerçekleştirilen bankalararası nakit çekim işlemlerinden alınan komisyon ücretleri tamamen kaldırılıyor.Gülsüm Hülya Sundu
Alınan yeni kararla birlikte, ülkedeki tüm banka kartı sahipleri, ortak ATM’ler ve Akıllı Nakit Yatırma/Çekme Makineleri (Smart Recycler Machines) üzerinden hiçbir ek ücret veya komisyon ödemeden özgürce işlem yapma hakkına kavuşacak.
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle beraber vatandaşlar, ülke çapındaki 14 bini aşkın ATM noktasında sıfır komisyonla nakit paraya ulaşabilecek.
Bugüne kadar farklı banka ATM'lerinden yapılan işlemlerde işlem başına yaklaşık 1 Malezya Ringgiti (ortalama 0,22 dolar) tutarında bir kesinti yapılıyordu. Bu bedelin tamamen kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşların omuzlarındaki günlük finansal işlem maliyetinin ciddi oranda hafiflemesi bekleniyor.
Sektörde büyük yankı uyandıran bu hamle, ülkenin önde gelen finans kuruluşlarının ortak iradesiyle alındı. Düzenleme; Malezya Bankalar Birliği, İslami Bankacılık ve Finans Kurumları Birliği, Kalkınma Finans Kurumları Birliği ile Payments Network Malaysia'nın ortak mutabakatı sonucunda resmiyet kazandı.
Yetkililer, atılan bu adımın vatandaşların nakde erişimini maksimum düzeyde kolaylaştırarak finansal kapsayıcılığı artırmayı hedeflediğinin altını çiziyor.
Sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma yaklaşımının bir ürünü olarak da değerlendirilen bu kararla eş zamanlı olarak, bankacılık sektörünün uzun vadedeki asıl hedefi de vurgulandı.
Sektör temsilcileri, nihai vizyon olan “nakitsiz toplum” hedefine ulaşmak için dijital ödeme altyapılarını geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.