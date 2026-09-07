13 Kasım 2026 dünyanın sonu mu? 66 yıl önce bu tarihi verdiler

Nüfus artışı ise doğum ve ölüm oranlarından göçe, ekonomik koşullardan toplumsal değişimlere kadar birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle 1960’taki büyüme eğiliminin sürekli devam edeceği varsayımı günümüzde geçerliliğini korumuyor.