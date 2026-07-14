Türkiye’nin dış ticaret ve tarım sektöründeki en güçlü oyuncularından biri olan, dünya buğday ticaretinde de önemli bir paya sahip Taban Gıda mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.
12,5 milyarlık Türk tarım devi iflas eşiğinde
12,5 milyar cirosu olan tarım devi Taban Gıda mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.Gülsüm Hülya Sundu
Milyonlarca dolarlık kuru yük gemisi filosu bulunan dev şirketin içine düştüğü durum, sektörde şok etkisi yarattı.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve şirket ortağı Aras Demir’in başvurusunu değerlendirerek 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato kararı verdi.
Sürecin gidişatını belirleyecek olan ön inceleme ve tahkikat duruşması ise 1 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. İlanın yayımlanmasının ardından alacaklı kurum ve kişilerin karara 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.
Özellikle buğday pazarındaki agresif büyümesiyle adından söz ettiren Taban Gıda, 2023 yılını 12,5 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatarak Türkiye'nin en büyük tarım şirketleri arasına adını yazdırmıştı.
Küresel buğday ticaretinde yüzde 1'lik pazar payına ulaştığını iddia eden şirket, pandemi döneminde artan navlun maliyetlerinden kurtulmak için dev bir adım atmış ve kendi lojistik ağını kurmuştu. Bu kapsamda 2021'de 9 milyon dolar bedelle ilk kuru yük gemisini satın alan firma, daha sonra filosuna ikinci bir gemi daha katarak üretim, depolama ve lojistikte 100 milyon dolarlık yatırım hedefi açıklamıştı.
Taban Gıda'nın ismi sadece finansal krizle değil, ciddi adli suçlamalarla da gündemi meşgul ediyor. Şirket ve ortaklarından Aras Demir, sahte belgeler düzenleyerek GDO'lu ürün ithal edildiği iddiasıyla Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.
Hakkındaki iddiaları reddeden Aras Demir ise mahkemedeki savunmasında fiilen GDO'lu ürün satışı yapmadıklarını, yalnızca başka bir firmanın tek seferlik bir ücret karşılığında Taban Gıda'ya ait belgeleri kullandığını öne sürdü.