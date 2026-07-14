12,5 milyarlık Türk tarım devi iflas eşiğinde

Küresel buğday ticaretinde yüzde 1'lik pazar payına ulaştığını iddia eden şirket, pandemi döneminde artan navlun maliyetlerinden kurtulmak için dev bir adım atmış ve kendi lojistik ağını kurmuştu. Bu kapsamda 2021'de 9 milyon dolar bedelle ilk kuru yük gemisini satın alan firma, daha sonra filosuna ikinci bir gemi daha katarak üretim, depolama ve lojistikte 100 milyon dolarlık yatırım hedefi açıklamıştı.