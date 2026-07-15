Yeniçağ Gazetesi
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12 yaşındaki çocuk derede boğuldu

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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12 yaşındaki çocuk derede boğuldu - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşları ile birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi mevkiinde bulunan dereye girdi. Derede bir süre yüzen Abdullah Yıldırım gözden kayboldu.

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12 yaşındaki çocuk derede boğuldu - Resim: 2

Yıldırım'ı bulamayan arkadaşları hızlı tren şantiyesinde çalışan işçilerin yanına giderek yardım istedi. Çalışanların polise haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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12 yaşındaki çocuk derede boğuldu - Resim: 3

Abdullah Yıldırım'a ait kıyafetlerinin dereye kenarında bulunması üzerine derenin suyu boşaltılarak su seviyesi düşürüldü ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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12 yaşındaki çocuk derede boğuldu - Resim: 4

Yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Abdullah Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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