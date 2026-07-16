Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji çalışmalarından Taş Tepeler Projesi kapsamında, Karahantepe’de, 7 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu yılki kısmı başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe ile benzer özelliklere sahip olan Karahantepe’de, bugüne dek neolitik döneme ait 250'nin üzerinde "T" biçimli dikili taşın yanı sıra insan figürlü heykeller ve hayvan betimlemeleri ortaya çıkarıldı.
12 bin yıllık sır açığa çıkıyor: Karahantepe’nin gizemli odasına bu sene girilecek
Kazı çalışmalarının devam ettiği Karahantepe’de, geçtiğimiz yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda önemli keşifler yapılması bekleniyor. Sır odayı kapatan taşların bu yıl kaldırılacağını bildiren Kazı Başkanı Necmi Karul, “Sürprizler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: AA
Ekim ayına kadar devam edecek çalışmalarda, geçtiğimiz yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan özel amaçlı dörtgen yapıda kapsamlı kazı yapılacak.
Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının 7. yılında yeni sezona başladıklarını belirterek, sezon sonunda alanın koruma çatısıyla örtüleceğini ifade etti.
“SÜRPRİZLER BEKLİYORUZ”
Kazıların bu yıl höyüğün tek bir bölümünde yoğunlaştırıldığını söyleyen Karul, ana kayanın üzerindeki yapı kalıntılarını bütüncül şekilde ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.
Karul, Karahantepe'nin bugüne kadar arkeoloji dünyasını şaşırtan çok sayıda buluntuya ev sahipliği yaptığını ifade ederek bu yıl da benzer sürprizlerin yaşanmasını beklediklerini ifade etti.
Geçtiğimiz sene kısmen açığa çıkarılan dörtgen planlı yapıya işaret eden Karul, "Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz” sözlerini sarf etti.
Yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir odanın bulunduğunu, odanın girişinin sığ bir dolguya açılması nedeniyle içeriden kazı yapılamadığını ifade eden Karul, bu sebeple üst örtü taşlarının kaldırılarak çalışmalara başlanacağını kaydetti.
“BU YIL O ALANDA KAZI YAPACAĞIZ”
Karul, sözlerinin devamında, "Ekim ayına kadar buradayız. Bizim de bilmediğimiz birtakım öngördüklerimiz var ama hiç hesaba katmadıklarımız da olacaktır. Umarım başarılı bir sezon olur. Özellikle geçtiğimiz yıl kısmen açtığımız dörtgen planlı bir yapı vardı. Bu yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir oda açığa çıkarmıştık.” sözlerini sarf etti.
“Bu odanın, mekanın içerisine bakan bir kapısı var. Bu kapı oldukça sığ bir dolguya açılıyor, yani yaklaşık 1 metrelik. O kapıdan girip içerisini kazmak mümkün değil” diyen Karul, “Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize birtakım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz." dedi.