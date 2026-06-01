115 kişinin yaşadığı köye yerleşene 2 milyon 355 bin lira para veriyorlar

Tarihi Köyde Yaşamı Canlandırma Hedefi
Gran Sasso ve Monti della Laga Milli Parkı sınırlarında, yaklaşık 1300 metre yükseklikte bulunan köy; Orta Çağ’dan kalma taş evleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.
Ancak yıllar içinde genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi, köyde sosyal ve ekonomik hayatı zayıflattı. Yerel yönetim, bu süreci tersine çevirmek için yeni yerleşimcilerle yaşamı yeniden hareketlendirmeyi amaçlıyor.
44 Bin Euroya Ulaşan Teşvik Paketi
Programa kabul edilenlere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar maddi destek sağlanıyor. Ayrıca köyde iş kurmak isteyenlere 20 bin euroya kadar ek teşvik veriliyor.
Uygun fiyatlı kiralık konut imkânının da sunulduğu programda toplam destek miktarı yaklaşık 44 bin euroya ulaşıyor.
Turist Değil, Kalıcı Nüfus Aranıyor
Yetkililer, programın amacının kısa süreli ziyaretçiler değil, köyde uzun vadeli yaşam kuracak kişiler olduğunu vurguluyor. Yeni sakinlerin gelişiyle birlikte yerel işletmelerin yeniden canlanması ve günlük yaşamın sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.
Başvuru Şartlarında Yaş Sınırı Öne Çıkıyor
Başvurular ağırlıklı olarak 18-40 yaş aralığındaki kişilerden kabul ediliyor. Adayların en az beş yıl boyunca köyde yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor.
İtalyan vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları ve İtalya’da kalıcı oturma izni bulunan kişiler de programa başvurabiliyor.
Girişimcilere Öncelik Verilecek
Köy yönetimi; turizm, gastronomi, el sanatları ve yerel üretim alanlarında faaliyet gösterecek girişimcilere öncelik tanımayı planlıyor.
Amaç, tarihi dokuyu koruyarak ekonomik hareketliliği artırmak ve uzun süredir devam eden nüfus kaybını durdurmak.