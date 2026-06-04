11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı

NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada, "İnceleme kurulu, bu dönüş nedeniyle uzay aracındaki bataryaların boşaldığı, bunun da iletişim sisteminin güç kaybetmesine ve MAVEN'in kurtarılamaz bir duruma gelmesine neden olduğu sonucuna vardı" ifadelerine yer verdi.