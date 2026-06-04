Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji 11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı

11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı

Mars’ı 11 yıldır gözlemleyen uzay aracı devre dışı kaldı. NASA, aralık ayında araçla iletişimin kesilmesi sonrası aracın devre dışı kaldığını doğruladı. MAVEN adlı aracın nedeni bilinmeyen bir güç kaybı nedeniyle devre dışı kaldığı öğrenildi.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 1

MAVEN adlı uzay aracı, Mars’ın gizemli atmosferini incelemek için 2014 yılında Kızıl Gezegen’in yörüngesine girdi.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 2

Mars'ın etrafında her Dünya gününde yaklaşık 6,6 kez dönen uzay aracı, son on yılda sayısız keşfe olanak sağladı.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 3

Bunlar arasında Mars'ın atmosferini sürekli olarak yok eden milyonlarca yıllık bir sürecin ilk doğrudan gözlemleri de yer alıyor.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 4

Ancak geçen yıl 6 Aralık günü uzay aracı ile iletişim kesildi. NASA’nın derin uzay ağı, MAVEN’dan herhangi bir sinyal tespit edemedi.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 5

Uzay aracının başına gelenlerin incelenmesi için NASA’da oluşturulan kurul ellerindeki bulguları paylaştı.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 6

NASA, yaptığı açıklamada uzay aracının tamamen kullanılamaz durumda olduğunu belirterek görevin sona erdiğini bildirdi.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 7

MAVEN’ın neden devre dışı kaldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre, uzay aracı iletişimin kesilmesi öncesinde alışılmışın dışında yüksek bir hızda dönüyordu. Bu durum yörüngede bir değişikliğe neden oldu.

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11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı - Resim: 8

NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada, "İnceleme kurulu, bu dönüş nedeniyle uzay aracındaki bataryaların boşaldığı, bunun da iletişim sisteminin güç kaybetmesine ve MAVEN'in kurtarılamaz bir duruma gelmesine neden olduğu sonucuna vardı" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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