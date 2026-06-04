MAVEN adlı uzay aracı, Mars’ın gizemli atmosferini incelemek için 2014 yılında Kızıl Gezegen’in yörüngesine girdi.
11 yıldır Mars’ı gözleyen uzay aracı devre dışı kaldı: NASA resmen doğruladı
Mars’ı 11 yıldır gözlemleyen uzay aracı devre dışı kaldı. NASA, aralık ayında araçla iletişimin kesilmesi sonrası aracın devre dışı kaldığını doğruladı. MAVEN adlı aracın nedeni bilinmeyen bir güç kaybı nedeniyle devre dışı kaldığı öğrenildi.
Mars'ın etrafında her Dünya gününde yaklaşık 6,6 kez dönen uzay aracı, son on yılda sayısız keşfe olanak sağladı.
Bunlar arasında Mars'ın atmosferini sürekli olarak yok eden milyonlarca yıllık bir sürecin ilk doğrudan gözlemleri de yer alıyor.
Ancak geçen yıl 6 Aralık günü uzay aracı ile iletişim kesildi. NASA’nın derin uzay ağı, MAVEN’dan herhangi bir sinyal tespit edemedi.
Uzay aracının başına gelenlerin incelenmesi için NASA’da oluşturulan kurul ellerindeki bulguları paylaştı.
NASA, yaptığı açıklamada uzay aracının tamamen kullanılamaz durumda olduğunu belirterek görevin sona erdiğini bildirdi.
MAVEN’ın neden devre dışı kaldığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre, uzay aracı iletişimin kesilmesi öncesinde alışılmışın dışında yüksek bir hızda dönüyordu. Bu durum yörüngede bir değişikliğe neden oldu.
NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada, "İnceleme kurulu, bu dönüş nedeniyle uzay aracındaki bataryaların boşaldığı, bunun da iletişim sisteminin güç kaybetmesine ve MAVEN'in kurtarılamaz bir duruma gelmesine neden olduğu sonucuna vardı" ifadelerine yer verdi.