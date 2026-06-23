ABD’de perakende sektöründe köklü geçmişe sahip Harveys Supermarkets, ana şirketi Winn-Dixie’nin aldığı yeniden yapılanma kararıyla birlikte tamamen tek marka altında birleştirildi ve Harveys ismi ticari olarak kullanım dışı bırakıldı.
102 yıllık market devi kapandı: Kimse bunu beklemiyordu
ABD’de 102 yıllık geçmişe sahip Harveys Supermarkets, ana şirket Winn-Dixie’nin yeniden yapılanma kararıyla tek marka altında birleştirildi ve kimsenin beklemediği bir şekilde Harveys ismi tamamen kullanım dışı kaldı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Şirket, Florida ve Georgia’da faaliyet gösteren sekiz Harveys mağazasının tamamını Winn-Dixie markasına dönüştürme sürecini tamamladı. Bu adımla birlikte yaklaşık 100 yılı aşkın geçmişi olan Harveys markası, bağımsız kimliğini kaybederek raflardan ve tabelalardan tamamen kaldırılmış oldu.
MAĞAZALARDA YENİ KONSEPT DÖNEMİ
Winn-Dixie tarafından yapılan açıklamada, dönüştürülen mağazaların yenilenen konseptle hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.
Mağazalarda taze ürünler, özel markalı gıdalar, kaliteli et ürünleri ve hazır yemek seçeneklerinin yer aldığı daha geniş bir ürün yelpazesi sunulacağı ifade edildi. Şirket ayrıca müşterilere yönelik dijital indirim kampanyaları, haftalık fırsatlar, “bir alana bir bedava” gibi promosyonlar ve sadakat programlarının da devreye alındığını duyurdu.
ÇALIŞANLAR KORUNACAK
Açıklamada, Harveys bünyesinde çalışan personelin işten çıkarılmadığı, tüm çalışanların Winn-Dixie çatısı altında görevlerine devam edeceği bilgisi de paylaşıldı. Bunun yanı sıra mağazaların bulunduğu bölgelerin ihtiyaçlarına göre ürün çeşitliliğinin artırıldığı, özellikle Latin ve yerel mutfaklara yönelik gıda ürünlerine daha fazla yer verileceği aktarıldı.
102 YILLIK İKİ MARKA BİRLEŞTİ
Tarihi kayıtlara göre Harveys Supermarkets 1924 yılında kurulurken, Winn-Dixie’nin ilk mağazası 1925 yılında açılmıştı. İki köklü markanın birleşmesiyle birlikte şirket, operasyonlarını daha sade ve tek bir marka üzerinden yürütme stratejisine geçti.
SEKTÖRDE DİJİTALLEŞME ETKİSİ
Sektör uzmanları bu kararı, artan dijitalleşme, hızlı teslimat ağlarının yükselişi ve büyük perakende zincirlerinin pazar baskısı nedeniyle maliyetleri düşürme ve operasyonel verimliliği artırma hamlesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca tek marka altında birleşmenin reklam, lojistik ve yönetim giderlerini azaltarak şirketi daha rekabetçi hale getirdiği belirtiliyor.