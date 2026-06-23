102 yıllık market devi kapandı: Kimse bunu beklemiyordu

Mağazalarda taze ürünler, özel markalı gıdalar, kaliteli et ürünleri ve hazır yemek seçeneklerinin yer aldığı daha geniş bir ürün yelpazesi sunulacağı ifade edildi. Şirket ayrıca müşterilere yönelik dijital indirim kampanyaları, haftalık fırsatlar, “bir alana bir bedava” gibi promosyonlar ve sadakat programlarının da devreye alındığını duyurdu.