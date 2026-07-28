Türkiye'de faaliyet gösteren bir seyahat firması, aylık 100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı yapacağını açıkladı. İlanda adaylarda aranacak yaş, deneyim, ikamet ve sağlık şartları da paylaşıldı.
100 bin TL maaşla personel aranıyor: Başvuru şartları belli oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren bir seyahat firması, aylık 100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu. İlanda yaş, ikamet, deneyim ve sağlık şartları dahil birçok kriter sıralandı.Kaynak: Haber Merkezi
Başvuru şartları açıklandı
İlana göre adayların 30-55 yaş aralığında olması gerekiyor. Ayrıca sigara kullanmayan, direksiyon başında telefon kullanmayan, sabıka kaydı ve icra dosyası bulunmayan sürücüler tercih edilecek.
Şirket, adayların daha önce kazaya karışmamış olmasını, trafik ceza puanının 40'ın altında bulunmasını ve peron deneyimine sahip olmasını da şart koştu.
Bunun yanı sıra başvuru yapacak kişilerin İstanbul, İzmir veya Mersin'de ikamet etmesi ve sağlık raporuna sahip olması gerekiyor.
Sürüş süreleri yasal sınırlarla belirleniyor
Otobüs şoförleri, yasal düzenlemelere göre en fazla 4,5 saat aralıksız araç kullanabiliyor. Bu sürenin ardından en az 45 dakika mola verilmesi zorunlu tutuluyor. Mola süresi, 4,5 saatlik sürüş içinde en az 15'er dakikalık bölümler halinde de kullanılabiliyor.
Bazı seferlerde iki şoför görev yaparken, kısa mesafeli yolculuklarda yalnızca 4,5 saatlik sürüş yeterli olabiliyor.
Günlük araç kullanma sınırı 9 saat
Mevzuata göre bir otobüs şoförü, 24 saatlik zaman diliminde en fazla 9 saat araç kullanabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde ise trafik denetimlerinde idari yaptırımlar uygulanıyor.
Şoförlerin her 24 saatte en az 11 saat kesintisiz dinlenmesi zorunlu tutulurken, sürüş ve dinlenme süreleri araçlardaki dijital takograf cihazlarıyla kayıt altına alınarak denetleniyor.