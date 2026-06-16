Caz Derneği tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, Bodrum Yarımadası’nın farklı noktalarında müzikseverleri ağırlamaya başladı. 15 - 28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 14 gün sürecek dev organizasyon; konserler, özel söyleşiler ve sergilerle dolu zengin bir program sunuyor.
10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali muhteşem başladı
Muğla’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali, gerçekleştirilen ödül töreni ve Dilek Sert Erdoğan konseriyle perdelerini açtı.Kaynak: İHA
Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen açılış törenine Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile çok sayıda seçkin davetli katıldı. Festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin takdim edildiği gecede, medya sponsoru olan Kent Medya Grubu da ödüle layık görüldü.
Ödül töreninin ardından sahne alan Dilek Sert Erdoğan Hammond Band feat. Yavuz Darıdere, davetlilere müzik dolu unutulmaz bir açılış gecesi yaşattı.
Festivalin gidişatı ve elde edilen başarılar hakkında konuşan Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, organizasyonun 10 yılda büyük bir deneyim kazandığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Tüm Bodrum'un katılımıyla ve katkılarıyla biz bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu sene 10. yılımızda iki güzel haberimiz var. Bir tanesi; Bodrum Caz Festivali EFFE Label'ı alarak Avrupa'nın sayılı festivalleri arasına girdi. İkincisi de; Dünya Caz Network'üne dahil olduk ve önümüzdeki ay Sicilya'da Bodrum Caz Festivali'ne bir ödül verecekler. Güzel bir programla 28 Haziran'a kadar her akşam dolu dolu, Bodrum'un değişik yerlerinde sizlerle birlikte olacağız."