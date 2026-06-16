10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali muhteşem başladı

"Tüm Bodrum'un katılımıyla ve katkılarıyla biz bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu sene 10. yılımızda iki güzel haberimiz var. Bir tanesi; Bodrum Caz Festivali EFFE Label'ı alarak Avrupa'nın sayılı festivalleri arasına girdi. İkincisi de; Dünya Caz Network'üne dahil olduk ve önümüzdeki ay Sicilya'da Bodrum Caz Festivali'ne bir ödül verecekler. Güzel bir programla 28 Haziran'a kadar her akşam dolu dolu, Bodrum'un değişik yerlerinde sizlerle birlikte olacağız."