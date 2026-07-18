10 bin lira sermayeyle aylık 60 bin lira kazandırıyor: Bir odada başladı maaşını katladı

RESTORANLAR VE ŞEFLER SIRADA BEKLİYOR

Mikro filizlerin sadece görsel bir şölen sunmadığını, aynı zamanda olgun bir sebzeye göre 40 kata kadar daha fazla vitamin ve antioksidan içerdiğini söyleyen şefler de durumdan memnun. İstanbul'daki ünlü bir restoranın şefi olan Aylin Kara, "Tabaklarda hem estetik hem de yoğun bir aroma arıyoruz. Mikro filizler bu ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Yerel ve taze üreticiden bu ürünü günlük olarak alabilmek bizim için büyük bir lüks" diyerek ürünün pazar payının ne kadar yüksek olduğunu doğruluyor.