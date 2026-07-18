Şehir hayatının koşturmacası içinde beyaz yakalı işinden istifa edip "Ne yapabilirim?" diye düşünen 29 yaşındaki Mert Yılmaz, tarımda ezber bozan bir başarı hikayesine imza attı.
10 bin lira sermayeyle aylık 60 bin lira kazandırıyor: Bir odada başladı maaşını katladı
Geleneksel tarımın kuralları değişiyor. Büyük arazilere, traktörlere veya tonlarca suya ihtiyaç duymadan, evinin sadece 10 metrekarelik bir odasını üretim üssüne çeviren genç girişimci, lüks restoranların ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni gözdesi oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Evinin boş bir odasına kurduğu raflı sistemde mikro filiz üretimine başlayan Yılmaz, sadece iki hafta içinde ilk hasadını alarak kendi işinin patronu oldu. Brokoli, turp, bezelye ve roka gibi bitkilerin ilk filizlerinden oluşan bu minik sebzeler, şimdilerde lüks restoranların tabaklarını süslüyor ve sahibine ciddi bir gelir kapısı aralıyor.
‘10 BİN LİRA SERMAYE YETTİ’
Sistemin kurulum maliyetlerinin düşüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Büyük bir tarla almaya ya da milyonlarca liralık yatırımlara gücüm yoktu. İnternette araştırma yaparken dikey tarım ve mikro filizlerle karşılaştım. LED ışıklar, birkaç raf, üretim tepsileri ve tohumlar için toplamda sadece 10 bin TL harcadım. En büyük avantajı, topraksız veya çok az torf kullanarak bu işi yapabilmeniz ve mevsimlerden bağımsız, yılın 365 günü üretim gerçekleştirebilmeniz" dedi.
10 GÜNDE HASAT, AYLIK 60 BİN TL NET KÂR
Mikro filizlerin en cezbedici yönü ise üretim hızı. Tohumların ekilmesinden sonra türüne göre 7 ila 14 gün içinde hasat olgunluğuna eriştiğini belirten genç girişimci, finansal tabloyu şu sözlerle özetledi:
"Şu an 10 metrekarelik bir odada, üst üste kurulu 4 katlı raf sisteminde üretim yapıyorum. Haftalık ortalama 15-20 kilogram nitelikli mikro filiz hasat ediyorum. Bu ürünlerin kilogram fiyatı, kalitesine ve çeşidine göre 750 TL ile 1.200 TL arasında değişiyor. Aylık ciromuz yaklaşık 80 bin TL'yi buluyor. Tohum, elektrik ve ambalaj gibi giderleri düştüğümüzde bana kalan net kâr aylık 60 bin TL civarında. Geleneksel tarımda bir yıl beklediğiniz kazancı, biz burada birkaç ayda döngüsel olarak yakalayabiliyoruz."
RESTORANLAR VE ŞEFLER SIRADA BEKLİYOR
Mikro filizlerin sadece görsel bir şölen sunmadığını, aynı zamanda olgun bir sebzeye göre 40 kata kadar daha fazla vitamin ve antioksidan içerdiğini söyleyen şefler de durumdan memnun. İstanbul'daki ünlü bir restoranın şefi olan Aylin Kara, "Tabaklarda hem estetik hem de yoğun bir aroma arıyoruz. Mikro filizler bu ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Yerel ve taze üreticiden bu ürünü günlük olarak alabilmek bizim için büyük bir lüks" diyerek ürünün pazar payının ne kadar yüksek olduğunu doğruluyor.
YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİĞİN FORMÜLÜ: DOĞRU PAZAR, HIZLI DÖNGÜ
Uzmanlar, mikro filiz yetiştiriciliğinin "kent tarımı" kapsamında geleceğin en parlak iş kollarından biri olduğunu belirtiyor. Az yer kaplaması, su tüketiminin minimum olması ve lojistik maliyetlerinin düşüklüğü bu işi cazip kılan diğer unsurlar.
Ancak Mert Yılmaz'a göre başarının sırrı sadece üretmekte değil, doğru pazarlamada: "Ürünü yetiştirmek işin yüzde 40'ıysa, bölgenizdeki şeflerle, otellerle ve sağlıklı beslenme odaklı catering firmalarıyla bağ kurmak yüzde 60'ı. Doğru pazarlandığında, bu iş küçük bir birikimi olan herkes için harika bir sıçrama tahtası."