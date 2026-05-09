Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Nisan dönemi verileri, tüketici tercihlerindeki devasa kırılmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Artık pazarın neredeyse üçte ikisini kontrol eden SUV dünyasında, liderlik koltuğu devrimle el değiştirdi.
10 bin barajını yıkan tek marka o oldu: İşte 2026’nın ilk "Top 10" listesi
Otomobil dünyasında artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yıllardır yolların tozunu attıran sedan modelleri, koltuğunu resmen SUV’lara devretti. 2026 yılının ilk dört ayına ait satış rakamları açıklandı. Listede bir marka 10 bin adetlik o dev barajı tek başına aşmayı başardı.
Yılın ilk dört ayında SUV ekosisteminin mutlak galibi Japon devi Toyota oldu. Markanın ikonik modeli C-HR, 11 bin 516 adetlik satış rakamıyla listede 10 bin barajını aşabilen yegane model olarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı.
Rakiplerinin "marka gücü" üzerinden şekillendiği bu yarışta Toyota, hibrit teknolojisinin meyvelerini toplamaya devam ediyor.
Alman ve Fransız Takibi Sürüyor
Listenin ikinci sırasında 9 bin 628 adetle VW Taigo yer alırken, Alman devi premium fiyatlandırmasına rağmen popülaritesinden bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Üçüncü sırada ise "halkın SUV'u" misyonunu üstlenen, yenilenen yüzüyle Renault Duster 8 bin barajını zorlayarak yerini aldı.
Togg T10X İlk 5’teki Yerini Koruyor
Togg T10X, elektrikli SUV segmentindeki iddiasını genel SUV listesinde de sürdürüyor. İlk dört ayda 7 bin 238 adetlik satış yakalayan T10X, listenin beşinci sırasına yerleşerek dev rakipleri Peugeot ve Kia ile omuz omuza rekabet etmeyi sürdürdü.
2026 SUV Satış ve Fiyat "Top 10" Karnesi
Pazarda en çok tercih edilen ilk 10 model ve başlangıç fiyatları şu şekilde şekillendi:
| 1 |Toyota C-HR | 11.516 | 2.260.000 |
| 2 | VW Taigo | 9.628 | 2.545.000 |
| 3 | Renault Duster | 8.021 | 1.825.000 |
| 4 | Peugeot 2008 | 7.659 | 2.329.000 |
| 5 | Togg T10X | 7.238 | 1.869.048 |
| 6 | Kia Sportage | 6.516 | 2.099.000 |
| 7 | VW Tiguan | 6.352 | 3.269.000 |
| 8 | Peugeot 3008 | 6.344 | 2.649.000 |
| 9 | Fiat Egea Cross | 5.927 | 1.779.900 |
| 10 | KGM Torres | 5.436 | 2.487.269 |