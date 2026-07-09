10 bin adım efsanesi çöktü: İşte bilimin önerdiği gerçek rakamlar

60 yaşın altındakiler: Genç ve orta yaşlı bireyler için yürüyüşün en yüksek fayda sağladığı aralık günde 7.000 ile 10.000 adım arası olarak görülüyor.

60 yaşın üzerindekiler: Kıdemli yaş gruplarında bu grafik günde 6.000 ile 8.000 adım arasında sabitleniyor. Bu yaştan sonra günde 8.000 adımın üzerine çıkmak için vücudu zorlamanın sağlığa fazladan bir getirisi olmuyor.

Yapılan çalışmaların altını çizdiği ve çoğunlukla gözden kaçan en önemli detay ise adımların miktarından ziyade kalitesi, yani yürüyüş hızı oluyor. Sydney Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırma; yavaş tempoda atılan binlerce adım yerine, daha kısa süreli fakat tempolu (hızlı) yürüyüşler yapmanın çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Hızlı adımlarla yapılan yürüyüşler; bunama, kanser ve kalp hastalıkları riskini çok daha belirgin bir oranda aşağı çekiyor.

Özetle; kendimizi belirli sayılara hapsetmek yerine adımlarımızı biraz hızlandırmak, kalbimiz ve geleceğimiz için çok daha doğru bir yatırım olarak öne çıkıyor.