1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit:28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.517.678 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %2,55
Aylık Taksit: 26.806,03 TL
Toplam Ödeme: 3.257.423 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit:29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.627.024 TL
ING
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.718.403 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26.273,20 TL
Toplam Ödeme: 3.178.034 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.060,70 TL
Toplam Ödeme: 3.404.086 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.943.590 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 33.778,51 TL
Toplam Ödeme: 4.078.521 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 36.333,58 TL
Toplam Ödeme: 4.379.629 TL