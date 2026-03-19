Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesi güncellendi: İşte banka banka oranlar

TÜİK enflasyon oranlarının güncellenmesinin ardından bankalar da faiz oranlarında değişikliğe gitti. Peki 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Akbank

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit:28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.517.678 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %2,55

Aylık Taksit: 26.806,03 TL

Toplam Ödeme: 3.257.423 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit:29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.627.024 TL

ING

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.718.403 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,49

Aylık Taksit: 26.273,20 TL

Toplam Ödeme: 3.178.034 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.404.086 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.943.590 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %3,31

Aylık Taksit: 33.778,51 TL

Toplam Ödeme: 4.078.521 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 36.333,58 TL

Toplam Ödeme: 4.379.629 TL

Kaynak: Haber Merkezi
