1. Lig'e yükselen 4. takım belli oldu: 3 yıl üst üste başardılar

Nesine 2. Lig Play-Off Finali’nde Muğlaspor ile Elazığspor Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
1.Lig’e yükselecek 4. ve son takımın belli olacağı final mücadelesi nefes kesti.
Nesine 2. Lig Play-Off Finali’nde Muğlaspor ile Elazığspor Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
1.Lig’e yükselecek 4. ve son takımın belli olacağı final mücadelesi nefes kesti.
BURSA’DA MUHTEŞEM ATMOSFER
İki takım için de tarihi önem taşıyan karşılaşmada tribünleri dolduran Muğlaspor ve Elazığspor taraftarları ilk dakikadan itibaren hiç susmadı.
Sahadaki mücadele kadar tribündeki büyüleyici atmosfer de final maçının heyecanını katladı.
MUĞLASPOR İLK 11’İ
Mustafa Sarıgül yönetimindeki Muğlaspor final maçına İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Serhat Enes Çalışan, Sırat Yeşilördek, Yalçın Eycan Kaya, Abdurrahman Canlı, Fatih Somuncu, Cemal Kızılateş, Muhammet Enes Gök, Sedat Şahintürk ve Yasin Abdioğlu ilk 11’iyle çıktı.
ELAZIĞSPOR İLK 11’İ
Erkan Sözeri’nin çalıştırdığı Elazığspor ise Furkan Köse, Ömer Çakı, Sakıb Aytaç, Süleyman Özdamar, Hakan Yavuz, Sertaç Çam, Enes Soy, Maksut Taşkıran, Mehmet Yılmaz, Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez ilk 11’iyle maça başladı.
FİNAL MAÇININ HAKEMİ
Kritik maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalarken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener üstlendi.
Ayrıca VAR Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş görev aldı
İLK YARI DENGELİ GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun tercih etti. İlk yarının sonlarına doğru Elazığspor maçta tempoyu artırarak gole yaklaşsa da eşitliği bozamadı. İlk 45 dakika golsüz beraberlikle geçildi.
90 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI
İkinci yarının büyük bölümü de düşük tempoda geçerken iki takımın da ceza sahası etkinliği sınırlı kaldı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Elazığspor’un uzatma dakikalarında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Böylelikle 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve final maçı uzadı.
UZATMALAR DA GOLSÜZ GEÇİLDİ
Uzatmalarda iki ekipte de yorgunluk belirtileri görüldü. Temponun zaman zaman yükseldiği iki uzatma bölümünde de karşılıklı gol girişimleri sonuçsuz kaldı.
Finalde 120 dakika boyunca golsüz eşitliğin bozulmamasıyla penaltılara gidildi.
MUĞLASPOR PENALTILARDA 1. LİG'E YÜKSELDİ
Dramatik anlara sahne olan penaltı atışları sonucunda Muğlaspor, Elazığspor'u 8-7 yenerek 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK
BAL'dan yükselerek gelen Muğlaspor 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayarak 1. Lig'e adını yazdırdı.
1.LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR
Muğlaspor, Mardin 1969 Spor, Bursaspor ve Batman Petrolspor önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele edecek.