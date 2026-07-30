1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
1 Ağustos'ta her şey değişiyor: Reklamlarda yeni dönem
Yapılan yeni düzenlemeyle, reklamlara ilişkin yeni yasaklar 1 Ağustos günü yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, astrolog ve medyum hizmetleri ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik reklamlar için kapsam genişletiliyor.Kaynak: İHA
Yeni düzenleme ile birlikte; falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletilirken yasa dışı şans oyunlarıyla ilgili reklamlar da yasak kapsamına alındı.
TÜKETİCİLERİN GÜVENLİĞİ ESAS ALINDI
Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK!
Aynı zamanda, yeni düzenleme kapsamında tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.
İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması da zorunlu hale getirildi.
Böylece, gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.