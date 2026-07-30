1 Ağustos'ta her şey değişiyor: Reklamlarda yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

