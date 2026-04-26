Zihnin vedası: Ölüm döşeğinde görülen rüyaların anlamı

BU RÜYALAR NEDEN PAYLAŞILMIYOR?

Yaşam sonu rüyaları, bireyin ifade etmekte zorlandığı duyguların semboller aracılığıyla dışa vurulmasıdır. Birçok kişi, yanlış anlaşılma veya yargılanma korkusuyla bu deneyimlerini dile getirmekten kaçınır. Oysa bu rüyalar üzerine konuşmak, hem psikolojik rahatlama sağlar hem de ölüm sürecinin daha sakin karşılanmasına yardımcı olabilir.

Bilimin Perspektifinden

Bu alandaki çalışmalar, ölümün eşiğinde yaşanan bilinç deneyimlerini anlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Rüyaların neden bu şekilde ortaya çıktığı hâlâ tam olarak açıklanamasa da, sıkça dile getirilen “ışığa doğru ilerleme” gibi anlatımlar, bireyin içsel olarak bir vedaya hazırlandığını düşündürüyor.