Udine’de bulunan evin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce soyulduğu tespit edildi.
Zaniolo tatildeyken kabus yaşadı: Udine'deki evine hırsız girdi
Galatasaray’ın sezon başında Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun evi, eşi ve çocuklarıyla tatilde olduğu sırada hırsızlar tarafından soyuldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Olay anında Zaniolo’nun evde bulunmadığı, ailesiyle birlikte şehir dışında tatilde olduğu öğrenildi.
“EVDE OLMADIĞIM İÇİN ŞANSLIYDINIZ”
İlk belirlemelere göre hırsızlar evdeki değerli eşyaları hedef aldı.
Özellikle Zaniolo’nun eşine ait lüks çantaların çalındığı, olayda herhangi bir yaralanma veya fiziksel zarar yaşanmadığı bildirildi.
Instagram üzerinden açıklama yapan Zaniolo, “Bu gece ben evde yokken Udine’deki evime girmeye cesaret eden korkaklara söylüyorum: Keşke evde olsaydım, o zaman sizin için hiç iyi olmazdı. İstediğiniz birkaç çanta varsa gelip isteyebilirdiniz, size hediye ederdim." ifadelerini kullandı.
