İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Karbastı ve çevresindeki mezralarda yaşayan vatandaşlar, katkı maddeli modern tarım uygulamalarını tercih etmiyor. Bunun yerine tamamen doğal yöntemlerle çeltik üretimi yapılıyor.
Yüzyıllık değirmende öğütülüyor: Şeker hastaları kapış kapış alıyor : Türkiye’nin yeni gözdesi
Bitlis'in Hizan ilçesinin Karbastı köyünde, modern üretim tekniklerinin uzağında kalan yüzyıllık bir gelenek yaşamaya devam ediyor. Köy halkı, atalarından öğrendikleri yöntemlerle ektikleri çeltikleri, asırlardır ayakta duran su değirmeninde imece usulüyle öğüterek “Kursunç pirinci”ne dönüştürüyor.Derleyen: Cemile Kurel
Hasat edilen ürünler ise fabrikalara gönderilmek yerine Yamaç mezrasındaki tarihi su değirmenine taşınıyor.
Köylüler, el birliğiyle yürüttükleri bu üretim sürecinde tonlarca çeltiği su gücüyle çalışan taş değirmenlerde öğüterek pirince dönüştürüyor. Karbastı merkezi, Yamaç ve Ablak mezralarında yetiştirilen bu ürün, hem köy halkının geçim kaynağı hem de bölgenin önemli bir tarımsal değeri olarak öne çıkıyor.
“Kursunç pirinci” yalnızca çevre köylerde değil, Türkiye’nin birçok ilinden gelen siparişlerle de tüketiciye ulaştırılıyor.
Köy muhtarı İzzettin Uyanık, üretimin tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını vurgulayarak, değirmenin yüzyıllardır aktif olduğunu belirtiyor.
Bölgede başka değirmen bulunmadığı için tüm ürünlerin burada işlendiğini söyleyen Uyanık, “Pirinçlerimiz yüzde 100 doğaldır, hiçbir katkı içermez. Bu yüzden şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebiliyor” ifadelerini kullanıyor.
Son yıllarda artan taleple birlikte Kursunç pirinci Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda düşüş yaşayan üretim, bu yılki yağışlarla birlikte yeniden artışa geçmiş durumda.
Doğallığıyla dikkat çeken bu geleneksel üretim, Karbastı halkı için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olmaya devam ediyor.